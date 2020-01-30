Victor Yang Re: Как аким Костаная относится к идее организации приюта для... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12420

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:32 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37523 Мы посчитали, что цена вопроса миллионов 60, - сказал Кайрат Ахметов. - Сегодня обещать вам, что построим в Костанае в ближайшие два года приют, будет, наверно, неправильно. Дайте немножко разобраться с людьми, потом дойдем и до кошек и собак.Источник:

А как же Рухани Жангыру? Никто из предпринимателей не хочет "подарить" городу приют?