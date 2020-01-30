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§ NG.kz
Как аким Костаная относится к идее организации приюта для бездомных животных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава областного центра Кайрат АХМЕТОВ изложил свою позицию на встрече с жителями микрорайона Аэропорт сегодня, 30 января. Он комментировал жалобу на то, что в районе много бродячих животных.
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§ Victor Yang
Re: Как аким Костаная относится к идее организации приюта для...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12420
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.01.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы посчитали, что цена вопроса миллионов 60, - сказал Кайрат Ахметов. - Сегодня обещать вам, что построим в Костанае в ближайшие два года приют, будет, наверно, неправильно. Дайте немножко разобраться с людьми, потом дойдем и до кошек и собак.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37523

А как же Рухани Жангыру? Никто из предпринимателей не хочет "подарить" городу приют? ;-)
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