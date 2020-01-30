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§ NG.kz
Почему в некоторых районах Костаная плохо вывозят мусор?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Критика в адрес коммунальщиков прозвучала на встрече с населением акима областного центра Кайрата АХМЕТОВА сегодня, 30 января. Аким отчитывался перед жителями микрорайона Аэропорт, но проблема касается всего города.
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§ yudjin
Re: Почему в некоторых районах Костаная плохо вывозят мусор?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6367
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.01.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким города заявил, что тариф поднят не будет.

Читаем акиматовский рупор - газету НК
Плата за вывоз мусора не увеличивалась уже около пяти лет С 1 января 2020 года тариф повысился на 4,9% из-за изменения размера МРП. Теперь услуги «Тазылыка» для многоквартирных домов обойдутся в 235,41 тенге за человека, частные дома — 280,02 тенге. Юридические лица станут платить 1736,75 тенге.
Так увеличился или нет?
МРП растет каждый год, почему 5 лет не увеличивался тариф, а сейчас подняли? Понятно, что коммунальщики хотели больше...

Да, а вопрос про ёлки на мусорке и акцию НГ никто не задал?
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§ Ольга Колоколова
Почему в некоторых районах Костаная плохо вывозят мусор?
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 30.01.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дословно аким сказал так "Вопрос о повышении тарифа не стоит. Вопрос стоит о том, что мы имеем в рамках действующего тарифа".
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