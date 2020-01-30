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≡ Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима Костаная в районе Аэропорт обсуждали качество жилья		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима Костаная в районе Аэропорт обсуждали качество жилья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетное мероприятие прошло сегодня, 30 января. Глава областного центра Кайрат АХМЕТОВ акцентировал внимание на том, что впервые встречается с жителями строящегося микрорайона на их территории.
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§ yudjin
Re: Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима...
yudjin


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Сообщений: 6367
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.01.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что впервые встречается с жителями строящегося микрорайона на их территории.

На ум пришли объявления из газеты ТШ: познакомлюсь с девушкой для встреч на её территории...
Цитата:
Акимат смотрит на вас, вы на нас, давайте вместе действовать...

вот и познакомились, однако...

Интересно, а как с этим ОГРОМНЕЙШИМ ворохом многолетних проблем жителей города разберется вчера назначенный "опытный" хозяйственник Наурзбай Мусин?
Ответ, думаю очевидный: за Тарасова и ранее он не отвечает, а к следующей отчетной встрече поменяет должность, так что и спросить будет не с кого.
Система, однако...
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§ drakon
Re: Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18459
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

. Однако отметил, что лифт в новом доме не должен плохо работать и часто выходить из строя


Кому это, Аким сказал?
Наверное - лифту?... :lol: :-o
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§ drakon
Re: Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18459
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Отчетное мероприятие прошло сегодня,

Цитата:

. В совмещенном санузле вентиляционная решетка приклеена на глухую стену,

А что? Можно было и окна,
на стене - нарисовать... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Re: Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12420
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.01.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вентиляция в санузлах выполнена так, что в туалетных комнатах очень холодно.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37521

Регулируемая решётка решит все проблемы.
Цитата:
В совмещенном санузле вентиляционная решетка приклеена на глухую стену, пришлось вызывать мастера, долбить стену.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37521

Не совсем правильно. Можно попасть в сборный канал или канал соседа - тогда все запахи или к соседям пойдут или от них.
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