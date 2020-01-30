Цитата: что впервые встречается с жителями строящегося микрорайона на их территории.

На ум пришли объявления из газеты ТШ: познакомлюсь с девушкой для встреч на её территории...

Цитата: Акимат смотрит на вас, вы на нас, давайте вместе действовать...

вот и познакомились, однако...



Интересно, а как с этим ОГРОМНЕЙШИМ ворохом многолетних проблем жителей города разберется вчера назначенный "опытный" хозяйственник Наурзбай Мусин?

Ответ, думаю очевидный: за Тарасова и ранее он не отвечает, а к следующей отчетной встрече поменяет должность, так что и спросить будет не с кого.

Система, однако...