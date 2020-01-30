Butch Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 467

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:38 Ну ё-моё!!! Сколько можно?!

Если ездим по доверенности от гражданина страны в которой зарегистрировано ТС, то раз в год пересекаем границу, либо перерегистрируем его на территорию РК. Также принимаем соглашение о том, что автомобиль с иностранными номерами при нахождении на территории Казахстана более 11-ти месяцев в течение календарного года освобождается от уплаты налога на ТС на территории страны регистрации, но обязан оплатить налог в Казахстане. Если автомобиль зарегистрирован как собственность гражданина РК, то господа извините сами виноваты. Регистрируем автомобиль в РК. В чём проблема-то? В том что "до этого не спрашивали за такое правонарушение"? Ну так и пристёгиваться ремнём безопасности массово начали году этак 2008-09-м, когда за это стали активно штрафовать. Хотя соответствующий пункт правил существовал, пожалуй, с момента появления РК.