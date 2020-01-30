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≡ «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37905
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они настаивают, что в Казахстане нужно провести полную легализацию всех автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС до 1 февраля 2020 года. И ссылаются на заявления властей, которые были сделаны в июле 2019-го.
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§ пешеход
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
пешеход


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Сообщений: 140
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 30.01.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин активист Нурмагамбетов, не стоит преверать и переиначивать сказанное. Слова Туякбаева "таких вопросов не возникает" и ваши "завозить такие автомобили можно" из разных категорий понимания.Тут не тот принцип "что не запрещено, то разрешено". Езжайте вон армянам предъявляйте почему они нарушили порядок вхождения в ЕАЭС и тот транспорт который пригнали для себя, продавали направо и налево, разрешив на граждан РК ставить автомобили на учет. Вы же знали, и мало того были уверены, что когда-то эта лафа кончится. Отдайте утиль сбор,уровняйте стоимость с номерами kz и двигайтесь свободно.
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§ arman_kst
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
arman_kst


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Сообщений: 399
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.01.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хитрые. А кто покупают на kz учете, задорого, им как быть?
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§ abaika95
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
abaika95


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Сообщений: 2909
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Они настаивают, что в Казахстане нужно провести полную легализацию всех автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС до 1 февраля 2020 года.//


Ну да, ну да,если ребята хочут им все надо разрешить)



Цитата-//Кроме того, под временную регистрацию не подпадают 95% ввезенных машин, потому что они не соответствуют требованиям Казахстана: неправильно установлен руль или несоответствие экологическому стандарту//


Тоже надо закрыть глаза и разрешить?) Ну да конечно,это же ребята на Армянском учёте им все можно)



Цитата-//Это не митинг, всего лишь мирное собрание, мы имеем на это право.//


А митинг не может быть мирным собранием?)мирно так постоят на площади весь рабочий день,не обращайте внимания на нас мы просто тут мирно стоим) примус починяем)
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§ лимон
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1246
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.01.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Хитрые.


не то слово, подождали пока мороз спадет, и решили выйти на площадь :lol:
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§ abaika95
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
abaika95


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Сообщений: 2909
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//кто покупают на kz учете, задорого, им как быть?//




А вы завидуете просто) что не додумались в Армении по дешёвке купить) они щас на площадь выйдут и будут доказывать что вы дурачок)
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§ пешеход
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
пешеход


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Сообщений: 140
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 30.01.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если хотите выйти на площадь, то возьмите с собой лопаты. И снег покидаете и свою акцию проведете, глядишь и доброе дело сделаете для города, если за своим выхлопы налоги не платите
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§ Butch
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 467
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.01.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ё-моё!!! Сколько можно?!
Если ездим по доверенности от гражданина страны в которой зарегистрировано ТС, то раз в год пересекаем границу, либо перерегистрируем его на территорию РК. Также принимаем соглашение о том, что автомобиль с иностранными номерами при нахождении на территории Казахстана более 11-ти месяцев в течение календарного года освобождается от уплаты налога на ТС на территории страны регистрации, но обязан оплатить налог в Казахстане. Если автомобиль зарегистрирован как собственность гражданина РК, то господа извините сами виноваты. Регистрируем автомобиль в РК. В чём проблема-то? В том что "до этого не спрашивали за такое правонарушение"? Ну так и пристёгиваться ремнём безопасности массово начали году этак 2008-09-м, когда за это стали активно штрафовать. Хотя соответствующий пункт правил существовал, пожалуй, с момента появления РК. :-)
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§ Lex
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.01.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
абайка/ки не могут не "моросить" :lol:
Интересно, а буханки с газелями, да жиги на витринах с товарищами-китайцами, которые в первый же год путают своё прямое предназначение с мангалом проходят под все эти евро стандарты =)
И как там дела с краш тестами "народного транспорта" сколько балов ниже нуля набирает этот транспорт 😁 ;-)
И да- кидайте камни в мой огород, уже пора 🤣💥, я тоже младшой дочурке не скинул на карточку 1,3 млн ))))
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§ abaika95
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2909
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//И да- кидайте камни в мой огород, уже пора//



Зачем?) Я так понял по вашему комменту в теме о визах вы на/в Украине живёте) живите себе там с миром)
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§ Universer
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
Universer


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Сообщений: 29
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 30.01.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
"завозить такие автомобили можно"

Завозить можно, передвигаться по дорогам общего пользования нельзя :)
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§ директор пляжа
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 30.01.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
будем должны заплатить налоги на растаможку и утильсбор, превышающие стоимость автомобиля

не чирикал бы, кто оттуда будет хлам гнать? накупили альфардов и камрюх и прочих как Алеша писал - минивенов, на перепродажу, теперь миллион на все налоги найти не могут? ныть могут а зарабатывать не научили.
Я бы тоже обрадовался списанным миллионам)
Это не митинг, это собрание)))
- я с палкой выйду - это не война, я так, за свое пришел просить! Циркачи. А вообще, создали прецедент с кредитами и квартирами, теперь все будут "просить".

[Исправлено: директор пляжа, 30.01.2020 - 12:50]
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* Boxing
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 30.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выходите,только что изменится? Вы ВСТРЯЛИ,пора уже с этим смириться, и виноваты в этом вы сами,не надо в своей глупости искать виноватых.
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§ Поедатель
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 30.01.20 - 14:09
Комментарий проходит проверку.
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* Boxing
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 30.01.20 - 14:32
Комментарий проходит проверку.
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