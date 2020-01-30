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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18454
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
с другой стороны - наконец-то..

Добились - своего?
Кто следующий?... :lol: :oops: :-o
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2909
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Добились - своего?//



Считаю что каждое мнение полезно) поэтому его надо вернуть) мнения у него конечно так себе,но все же)
одного выбьем,второго,что тогда останется от партии товарищи? (С) И.В Сталин 1925 г.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.01.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серый, ты где???
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* Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2400
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 30.01.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Считаю что каждое мнение полезно) поэтому его надо вернуть) мнения у него конечно так себе,но все же)
Это абайка95 о Сером волке. Прослезилась. Считаю нужным ответить: 1. Мы не устраиваем голосование по поводу того, какие санкции применяются к нарушающим правила форума пользователям. Это правила и они неизменны. Одно из них - запрет на публичные споры с модераторами.
Отсюда 2: Цитата:
Кто следующий?...
Любой нарушающий правила пользователь.

Серый волк переведен в режим "Только чтение" на неделю. Так что, если будет желание, вернется скоро.
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 864
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 30.01.20 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Добились - своего

Кто добился? Чего - своего?
Заезженная пластинка серомордого про акимат конечно давно поднадоела, да и враньё его регулярное тоже. Но это решается просто - пролистыванием его "опусов" без чтения, как раньше перлы 112-го.
Мое мнение - редакция ему и так скидку делала, другого бы раньше отправили в читатели. Что-то стало последней каплей видимо...
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 864
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 30.01.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Прослезилась

:lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2909
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это абайка95 о Сером волке. Прослезилась//


Надеюсь от умиления?)

Я ещё и Сталкера бы вернул и Заканыча) интересней на форуме всё-таки когда идёт бурное обсуждение) разве нет?)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серохвостый ушел в читатели. Точнее - его " ушли

Цитата:
Серый волк переведен в режим "Только чтение" на неделю

Странно, откуда Yorik черпает закрытую инфу? Или приближен к небожителям? ;-)
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* Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2400
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 30.01.20 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Странно, откуда Yorik черпает закрытую инфу? Или приближен к небожителям?
Если небожители в вашем прочтении - это администрация, то эта "закрытая" инфа как раз от небожителя, то есть от меня))). Это ж вы меня цитируете, а бедный Yorik не виноват :-). Статус пользователя Серый волк прописан непосредственно под его аватаркой.

Цитата:
Я ещё и Сталкера бы вернул и Заканыча) интересней на форуме всё-таки когда идёт бурное обсуждение) разве нет?)
Да. Алгоритм реализаций ваших намерений, абайка95, крайне прост и абсолютно ясен. 1. Заводите свой форум. 2. приглашаете туда гостей. 3. Определяете, по каким правилам жить вам и им.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 30.01.2020 - 14:00]
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1552
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.01.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я ещё и Сталкера бы вернул и Заканыча) интересней на форуме всё-таки когда идёт бурное обсуждение) разве нет?)



Обсуждение тем, но не форумчан... А то, когда не было интересных тем, скатывались до перемывания костей некоторых :lol:
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18454
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
до перемывания костей некоторых

Поуехавших,не так ли?... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 30.01.2020 - 14:00]
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.01.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Это ж вы меня цитируете, а бедный Yorik не виноват

Неправда ваша. Первая цитата была от бедного... еще с утра. Но механизм я уже понял,спасибо за разъяснение.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18454
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Но механизм я уже понял,спасибо за разъяснение. Профайл Послать приватное сообщение Козлов я

Серый раньше был - УП... :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2909
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 14:27
Комментарий проходит проверку.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2909
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 14:29
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
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