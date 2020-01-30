Цитата: Странно, откуда Yorik черпает закрытую инфу? Или приближен к небожителям? Если небожители в вашем прочтении - это администрация, то эта "закрытая" инфа как раз от небожителя, то есть от меня))). Это ж вы меня цитируете, а бедный Yorik не виноват . Статус пользователя Серый волк прописан непосредственно под его аватаркой.



Цитата: Я ещё и Сталкера бы вернул и Заканыча) интересней на форуме всё-таки когда идёт бурное обсуждение) разве нет?) Да. Алгоритм реализаций ваших намерений, абайка95, крайне прост и абсолютно ясен. 1. Заводите свой форум. 2. приглашаете туда гостей. 3. Определяете, по каким правилам жить вам и им.



[Исправлено: Ольга Колоколова, 30.01.2020 - 14:00]