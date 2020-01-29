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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1551
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.01.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
07Litra, приветствую и Вас! :-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4362
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.20 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
приветствую и Вас!

У Вас сегодня День Приветствий! :lol:
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 453
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.01.20 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У Вас сегодня День Приветствий!

И нам сегодня повезло :-) . А как нам все повезло, что у нас есть Таноми. :-) . Всегда умеет сгладить углы и снять возникающий напряг, зачехлить все пушки и стволы. Очень жаль, что имеющиеся смайлики здесь не могут выразить обычную обнимашку. Респект и уважуха Таноми.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4362
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.01.20 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
А как нам все повезло, что у нас есть Таноми.

Это да. Согласен.
Вот Абайка что то пропал. :-x Тоже беспокоит.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2119
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.01.20 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот Абайка что то пропал

---Отдыхает !! Готовится к новым дискуссиям :lol: :lol:.

[Исправлено: Гога, 29.01.2020 - 22:37]
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.01.20 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Небольшой ликбез в области английского языка. Понимаю что это выглядит странно в исполнении русскоговорящего персонажа. Но тем не менее. Это произносится как буч!!!! Не батч, нет! Не нужно оскорблять ту собаку, в честь которой я получил это прозвище :lol:
Однако, Maxsaf, сдаётся мне что среди нас намереваются провести воспитательно-разъяснительную работу по части этикета. Что мы, попросим прочитать развёрнутую лекцию или, смиренно опустив глазки долу, выслушаем краткое изложение?! :lol:
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.01.20 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
попросим прочитать развёрнутую лекцию
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2901
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Отдыхает !! Готовится к новым дискуссиям//



Да нет,я всегда готов) только вот тем подходящих нет,да и вот Алекс,Макс и Серый куда-то делись) скучновато.....
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* Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 861
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 30.01.20 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Серый куда-то

Серохвостый ушел в читатели. Точнее - его " ушли". С одной стороны - неожиданно, с другой стороны - наконец-то...
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2901
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 10:28
Комментарий проходит проверку.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1551
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.01.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
И нам сегодня повезло



pro, Вы слишком щедры на комплименты. И провоцируете моих недоброжелателей на язвительные выпады в мой адрес. Не сомневаюсь, уже где-то сидят в засаде и ждут... :-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.01.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
провоцируете моих недоброжелателей на язвительные выпады

Ну вот эт зря ... ;-)

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