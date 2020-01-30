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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Святая простота
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37902
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На три происходящих в Казахстане процесса можно смотреть бесконечно и с восхищением: как в госаппарате и квазигосударственных структурах сокращают штаты, как в них же уменьшают непродуктивные расходы и как их работников пытаются повернуть лицом к народу.
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§ Поедатель
Re: Тимур ГАФУРОВ: Святая простота
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 30.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мебели не скажу - не был, но авто сплошь суперкомфортные. Сколько бы не боролись с расходами на дорогие внедорожники, всё впустую. Первого они не слушали и Второго тоже не услышат. Найдут кучу оправданий. Время покажет.
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