yudjin Re: Отдел ЖКХ в акимате Костаная возглавил 30-летний Наурзбай... #10





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6364

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:29 Интересно городское хозяйство радо такому назначению?

Где хозяйственники? Хотя зачем, если пишут:

- Аким города поставил передо мной задачу по продвижению в городе вопросов цифровизации и внедрения инноваций в работе жилищно-коммунальной сферы.



Короче, будем вместо физической уборки мусорных свалок, по навигатору и спутнику смотреть на них аж из космоса?

А вместо обычных саженцев, высаживать инновационные нано-прутики за баснословные деньги?

А может наконец-то в городских автобусах заработает современный способ оплаты?

В общем, задачи новому "хозяйственнику" должны быть такие: привести мусорки и автобусы в цивилизованный вид, прекратить истребление зеленых насаждений, высаживать не по нуротчётах тысячи саженцев, а считать прижившиеся через пару лет тысячи деревьев.



Тогда и посмотрим... а пока это очередной чиновничей стартап.