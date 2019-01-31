Kairat stayer Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют? #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1669

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:09 Первая партия Норвежской нефти поступила в Беларусь. Вместе с тем затяжная осада РБ продолжается, Батька-же в доску свои для многих, только о нём Земляк ранее плохо отзывался, мол нахлебник и хватит его кормить. Так уже Батька готов по мировым ценам покупать часть сырья. Недавно Батька говорил, что по углеводородам РФ их в неудобную позу поставила, даже неудобно повторять, также отмечал, что один союзник запрещает другому союзнику поставлять нефть. Однако, вчера А.Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном, посмотрим как дальше будут развиваться события.



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