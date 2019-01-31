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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37902
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этот раз некоторые интернет-издания погнали дискуссионную волну по поводу гипотетических действий российского руководства, направленных на ускоренную трансформацию ЕАЭС в политический союз.
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§ Kairat stayer
Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1669
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.01.20 - 08:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая партия Норвежской нефти поступила в Беларусь. Вместе с тем затяжная осада РБ продолжается, Батька-же в доску свои для многих, только о нём Земляк ранее плохо отзывался, мол нахлебник и хватит его кормить. Так уже Батька готов по мировым ценам покупать часть сырья. Недавно Батька говорил, что по углеводородам РФ их в неудобную позу поставила, даже неудобно повторять, также отмечал, что один союзник запрещает другому союзнику поставлять нефть. Однако, вчера А.Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном, посмотрим как дальше будут развиваться события.

Подробнее здесь: https://www.rbc.ru/politics/29/01/2020/5e319b7f9a7947566567cef6
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§ Kairat stayer
Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1669
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.01.20 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В начале февраля текущего года в Минск приезжает госсекретарь США Майк Помпео.


Через два дня, точнее 1 февраля Майк Помпео впервые посетит Беларусь. Отмечают, что в Минске он встретится с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Помпео планирует подтвердить поддержку США в отношении суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси. Госсекретарь собирается «подчеркнуть наше желание нормализовать двусторонние отношения» между США и Беларусью, говорится в заявлении Госдепартамента.

Подробнее здесь: https://www.golos-ameriki.ru/a/pompeo-visits-ukraine-belarus/5259087.html
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