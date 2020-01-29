Butch Флуд и оффтопик (часть 4) #8316





(Полноправные пользователи) Сообщений: 466

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:34 Небольшой ликбез в области английского языка. Понимаю что это выглядит странно в исполнении русскоговорящего персонажа. Но тем не менее. Это произносится как буч!!!! Не батч, нет! Не нужно оскорблять ту собаку, в честь которой я получил это прозвище

Однако, Maxsaf, сдаётся мне что среди нас намереваются провести воспитательно-разъяснительную работу по части этикета. Что мы, попросим прочитать развёрнутую лекцию или, смиренно опустив глазки долу, выслушаем краткое изложение?!