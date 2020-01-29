Цитата: elektron:

У Вас сегодня День Приветствий!

И нам сегодня повезло . А как нам все повезло, что у нас есть Таноми. . Всегда умеет сгладить углы и снять возникающий напряг, зачехлить все пушки и стволы. Очень жаль, что имеющиеся смайлики здесь не могут выразить обычную обнимашку. Респект и уважуха Таноми.