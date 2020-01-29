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≡ Отдел ЖКХ в акимате Костаная возглавил 30-летний Наурзбай Мусин		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Отдел ЖКХ в акимате Костаная возглавил 30-летний Наурзбай Мусин
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37900
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кресло начальника самого, пожалуй, сложного подразделение акимата областного центра занял молодой чиновник. 29 января аким Костаная Кайрат Ахметов представил коллективу нового руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзбая МУСИНА.
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§ abaika95
Re: Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2898
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.01.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наурзбай Мусин ранее занимал должность руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная.//




Ниче не понял) так он рук ЖКХ должность занял или рук Жил отношений тобишь ЖИЛ инспекция?)
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§ abaika95
Re: Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2898
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.01.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще поздравляю, молодые прут а где молодые у власти, там перемены!)
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§ olegggon
Re: Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1060
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 29.01.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ниче не понял) так он рук ЖКХ должность занял или рук Жил отношений тобишь ЖИЛ инспекция?)


Такая же ерунда, то он возглавил, то он до этого возглавлял... 🤯
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§ drakon
Re: Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18450
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.20 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо Тарасова пришёл. Чего не понятно - то?... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18450
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
где молодые у власти, там перемены!)

Теперь снег сам по себе будет - таять... :lol: :-o
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* maxsaf
Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил 30-летний Наурзбай Мусин
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5190
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.01.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Теперь снег сам по себе будет - таять...

Для этого надо было девушку того же возраста поставить. Мужики бы со своими лопатами выходили ей помогать снег убирать и деревца сажать ))
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§ 3DO
Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил 30-летний Наурзбай Мусин
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2036
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 29.01.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "молодые прут а где молодые у власти, там перемены!)"
Не разделяю этого оптимизма. Ибо уверен, что 99% таких вот перспективных молодых гос. служащих уже взращены по старой формуле: "Money, Power, Glory"(c) ...и плевать на всех тех, на благо кого, ты якобы госслужишь.
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