/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Какие данные по безналичным платежам банки обязаны передавать КГД		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Какие данные по безналичным платежам банки обязаны передавать КГД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37900
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 2020 года банки обязаны передавать в налоговые органы информацию по платёжным операциям, совершённым через POS-терминалы. Эта новость насторожила казахстанцев, которые решили, что фискалы будут следить за их расчётными операциями.
Читать новость

§ Поедатель
Re: Какие данные по безналичным платежам банки обязаны...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 29.01.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
90% бутиков на Складской работают без терминала. Если настаиваешь, то говорят, что на ремонте или приводят любую другую причину. Другие говорят, что если будешь требовать терминал, то и цены будут отличаться в большую сторону.
Профайл

§ директор пляжа
Re: Какие данные по безналичным платежам банки обязаны...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 29.01.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поедатель:
Другие говорят, что если будешь требовать терминал, то и цены будут отличаться в большую сторону.

а ты как хотел. ты готов дополнительные 2 процента с каждой покупки со своего кармана отдавать? нет, вот и они нет. че вякат тогда. 90 процентов? перепись была или что?
опять Акимат во всем виноват?)
Профайл

§ Добринцофф
Re: Какие данные по безналичным платежам банки обязаны...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6988
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поедатель:
90% бутиков на Складской работают без терминала. Если настаиваешь, то говорят, что на ремонте или приводят любую другую причину. Другие говорят, что если будешь требовать терминал, то и цены будут отличаться в большую сторону.

На складской есть магазинчики,где терминал стоит только для розницы,но там и цены соответсвенно выше,а если оптовик хочет рассчитаться картой то соответсвенно и ценник будет другой,по моему это нормально,ты же хочешь урвать свой кэшбэк с покупки,а он не хочет его просто так отдавать.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Какие данные по безналичным платежам банки обязаны...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6988
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
ы готов дополнительные 2 процента с каждой покупки со своего кармана отдавать?

2% берёт каспий,правда у них проблема с терминалами,хотя Ломтадзе и сказал ,что поставит терминал в каждый магазин,но пока чё то вот никак.
В других банках примерно 2.5%,плюс прибавьте к этому 7000 за открытие счёта,3000 ежемесячно за ведение счёта,3000 за аренду терминала.
Профайл

§ директор пляжа
Re: Какие данные по безналичным платежам банки обязаны...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 29.01.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В других банках примерно 2.5%,плюс прибавьте к этому 7000 за открытие счёта,3000 ежемесячно за ведение счёта,3000 за аренду терминала.

спс за ликбез, а вот господину поедателю нужно внимательно прочитать и намотать на ус.
Профайл

§ Змея Подколодная
Re: Какие данные по безналичным платежам банки обязаны...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 858
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.01.20 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если оборот в отчётности предпринимателя будет ниже, чем по информации из банка, налоговые органы отправят бизнесмену уведомление о несоответствии.

Как уже это бесит. На каком основании будет уведомление? У нас метод начисления дохода один и это метод НЕ кассовый! В обороте может сидеть авансирование или долги прошлых лет! Я могу счет выставить в 2020 году, это будет мой доход,а оплату получить через два года! Или получить аванс в 2020 году, а услугу оказать или поставить товар в 2021! Получение оплаты -это не доход. Как здесь уместна фраза Лаврова.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: 3DO, maxsaf, Rexyn

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 168
Пользователей: 2
Всего: 170

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх