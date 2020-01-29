Змея Подколодная Re: Какие данные по безналичным платежам банки обязаны... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 858

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:31 Цитата: Если оборот в отчётности предпринимателя будет ниже, чем по информации из банка, налоговые органы отправят бизнесмену уведомление о несоответствии.

Как уже это бесит. На каком основании будет уведомление? У нас метод начисления дохода один и это метод НЕ кассовый! В обороте может сидеть авансирование или долги прошлых лет! Я могу счет выставить в 2020 году, это будет мой доход,а оплату получить через два года! Или получить аванс в 2020 году, а услугу оказать или поставить товар в 2021! Получение оплаты -это не доход. Как здесь уместна фраза Лаврова.