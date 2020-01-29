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≡ "Вероятность 99,9%" - стали известны результаты экспертизы ДНК бывшего "раба" Дмитрия Смирнова и его предполагаемых российских родственников 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Вероятность 99,9%" - стали известны результаты экспертизы ДНК бывшего "раба" Дмитрия Смирнова и его предполагаемых российских родственников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37900
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шестидесятилетний мужчина, сбежавший в Костанай от хозяина, на которого он батрачил 11 лет на юге Казахстана, нашел родственников в Нижегородской области (РФ).
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§ сайлау курманов
Re: "Вероятность 99,9%" - стали известны результаты...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3459
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.01.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был у меня случай, забежал ко мне в магазин парниш и просил спрятать что я сделал непременно. Оказалось, хозяин постоянно держал его при себе и устроил форменный мне допрос, но не обыск, я пригрозил что вызову охрану. После выясняется держали парня как раба на добыче соли, потом продали золотоискателя где он полгода провел, внимание! Под землёй на глубине километр в Васильековском шоке.
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§ сайлау курманов
Re: "Вероятность 99,9%" - стали известны результаты...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3459
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.01.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Васильековском ГОКе, в шахтах собирал золото Вместе с безработными, но ему удалось вырваться.
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