сайлау курманов Re: "Вероятность 99,9%" - стали известны результаты... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3459

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:52 Был у меня случай, забежал ко мне в магазин парниш и просил спрятать что я сделал непременно. Оказалось, хозяин постоянно держал его при себе и устроил форменный мне допрос, но не обыск, я пригрозил что вызову охрану. После выясняется держали парня как раба на добыче соли, потом продали золотоискателя где он полгода провел, внимание! Под землёй на глубине километр в Васильековском шоке.