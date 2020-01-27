Цитата: Yorik:

у Вас истерика? Не стоит так волноваться, Вам еще за руль и на Складскую, сердце берегите

Спасибо за заботу,я уже приехал всё в порядке

Цитата: Yorik:

Уверен, местные психологи смогут Вам помочь - подозреваю, что у Вас была психологическая травма в детстве, и связано это было с НГ

Вы знаете у меня было счастливое детство как и у многих советских детей в то время,а насчёт психологической травмы то главное что бы у вас всё было хорошо,а то как я понял , почему то мой пост про недоумка который срубил живую елку у юджина во дворе,вы восприняли на свой счёт