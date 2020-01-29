/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37898
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов сказал, что минимальная заработная плата в размере 42 тысяч тенге "это очень мало". Он заявил это, когда объяснял, почему накопительная пенсионная система не способна в достаточной мере компенсировать солидарную.
Читать новость

§ Тот самый
Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 29.01.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Во всём мире применяется индекс Кейтца – это отношение минимальной зарплаты к средней зарплате. Этот показатель должен достигать 46-50%


Только у них считают медианную, а у нас среднеарифметическую. Халык считал года 2 назад медианную среднюю зарплату для Казахстана, 83000 тенге получилось. Как раз 50% по индексу Кейтца. Так что министр труда может успокоиться.

[Исправлено: Тот самый, 29.01.2020 - 12:36]
Профайл

§ Поедатель
Re: Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 29.01.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может министр труда пообщается в кулуарах с зам.министра сельского хозяйства по вопросу "достойной зарплаты"? Как там говаривали в статье, что человек не должен ходить с протянутой рукой, поэтому и отпускные в 3 000 000 тенге считаются нормальными. Тот кто получает 42 000 тенге вряд ли вообще пойдёт в отпуск, ну если только без содержания.
Профайл

§ директор пляжа
Re: Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 29.01.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
средняя зарплата 181, учитителя получают 90. а чинуши премии по ляму выписывают. есть справедливость?
Профайл

§ Сергей_я
Re: Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2858
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.01.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
средняя зарплата 181, учитителя получают 90. а чинуши премии по ляму выписывают. есть справедливость?

поэтому у нас и считают как пишут выше, среднее арифметическое. Так проще и не так страшно))
Профайл

§ Маркс
Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 718
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.01.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поедатель:
Тот кто получает 42 000 тенге вряд ли вообще пойдёт в отпуск, ну если только без содержания.
Считается, что работая за такую зарплату не так уж сильно и устаешь, чтобы ходить в отпуск.
Профайл

§ Сергей_я
Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2858
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.01.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Считается, что работая за такую зарплату не так уж сильно и устаешь, чтобы ходить в отпуск.

устаешь не только от физической работы, но и морально тоже. Именно поэтому запрещено брать компенсации. По поводу компенсаций могу ошибаться, но так говорят.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6988
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минимальная з\п-это не зарплата,а индекс того сколько денег с нас сдерёт государство в бездонный пенсионный фонд,то есть если я могу платить з\п 100000,а пенсионные 5000,то если подымут придётся платить больше.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 2
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх