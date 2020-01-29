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§ NG.kz
55 волков могут по лицензии отстрелять охотники Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37897
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отстрел хищников, которые зимой нередко подходят близко к населенным пунктам, разрешен пока только в Джангельдинском районе Костанайской области. Местные жители отмечают появление волков вблизи жилья и в других районах области.
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§ 3DO
Re: 55 волков могут по лицензии отстрелять охотники Костанайской...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2035
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 29.01.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Волки уходят в небеса,
Горят холодные глаза,
Приказа верить в чудеса
Не поступало.
И каждый день другая цель,
То стены гор то горы стен,
И ждет отчаянных гостей
Чужая стая...
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* abaika95
55 волков могут по лицензии отстрелять охотники Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2894
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.01.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Волки уходят в небеса,Горят холодные глаза,Приказа верить в чудесаНе поступало.//



Кажись БИ-2 из Балабановского фильма "Война"?)
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§ 3DO
55 волков могут по лицензии отстрелять охотники Костанайской области
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2035
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 29.01.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Кажись БИ-2 из Балабановского фильма "Война"?)"
Да, Би-2. Насчет саундтрека - вроде да, хотя сам фильм не видел, если честно.
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