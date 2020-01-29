Цитата: таноми52: Интересно, зачем природе настолько нужен был пластик, что она придумала человека (я так поняла), который плааномерно её уничтожает?

Я очевидно очень тупой. Но, к сожалению, могу представить что в этом и есть замысел. Если бы он конечно вообще существовал. Но предположим что он есть.

Как вариант в следующем виде - "природа" создаёт что-либо живое. Это живое распространяется по зоне ответственности "природы", то бишь планете "земля". Распространяется настолько, что его становится прямо таки избыток. И тут бац! Катаклизм извне, ну допустим метеорит прилетел. БОльшая часть живого благополучно погибает и процесс повторяется практически по-новой. И так несколько раз. "природа" при делах, всё время чем-то занята. И тут случается такая неприятность, что с метеоритами стало туго. И следующий ждать черт знает сколько, а за это время и вовсе со скуки помереть можно. И что сделает любой адекватный объект в этом случае? Правильно! Создаст нечто, что уничтожит всё вокруг себя, а затем и самого себя. Вуаля! "природа" вновь получает поле для деятельности. Да ещё и с новым, доселе неизвестным ей, компонентом

Вам достаточно объяснений зачем теоретически может быть необходим человек, и ещё более его способность производить пластик?