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§ NG.kz
Найдет ли семью бывший "раб", спасавшийся в Костанайской области? Это станет известно сегодня вечером
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37897
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История 60-летнего Дмитрия Смирнова, которого привезли в Костанай, чтобы спрятать от бывших хозяев, читателям "НГ" хорошо знакома. Почти 2 недели назад его отправили в Москву, где Дмитрий стал героем передачи "ДНК" на телеканале НТВ.
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§ Vit
Re: Найдет ли семью бывший "раб", спасавшийся в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.01.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж, придётся смотреть эту муть. Надо салфетки приготовить.
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§ сайлау курманов
Re: Найдет ли семью бывший "раб", спасавшийся в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3457
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.01.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчерашней передаче мамаша отказывалась от сына, но анализы подтвердили их родство, странные люди, однако
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* drakon
Re: Найдет ли семью бывший "раб", спасавшийся в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18445
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А рабовладелец, что, никого не интересует?... :-o
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§ Vit
Найдет ли семью бывший "раб", спасавшийся в Костанайской области? Это станет известно сегодня вечером
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.01.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нет. Там крутой рабовладелец, его все боятся. Да такой степени крутой, что в городе деда прятали на конспиративной квартире что даже местная полиция не знала где он)))
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