Butch О бедной ёлке замолвите слово #67





(Полноправные пользователи) Сообщений: 463

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:53 Цитата: maxsaf:

он сможет так 500 лет плавать

Это вопрос прямо совсем к специалисту. Быть может морская вода в какой-то мере является ингибитором процесса разрушения под воздействием УФ-лучей. Но вообще, природа такая штука, что безусловно сама сможет избавиться от любого неугодного ей материального объекта. В том числе и пластика. Быть может видели стенд-ап выступления Джорджа Карлина!? Где он сказал примерно следующее - может быть природа не смогла придумать как ей самой получить пластик и придумала нас