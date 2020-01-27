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§ NG.kz
О бедной ёлке замолвите слово
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37896
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 лет существовавшая экологическая акция Нашей Газеты под названием "Прощай, ёлка!", хоть и была ох как нелегка физически и материально в первую очередь для самой редакции, но отлично демонстрировала экологическое воспитание с элементами благотворительности, соревнования, помощи и сплоченности у школьников.
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§ таноми52
О бедной ёлке замолвите слово
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.01.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитала в Вики "Пластиковое загрязнение"
В ужасе! :-o

[Исправлено: таноми52, 29.01.2020 - 12:16]
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§ Маркс
О бедной ёлке замолвите слово
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.01.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Прочитала в Вики "Пластиковое загрязнение" В ужасе!

В основном это из-за одноразовых изделий, к которым искусственные елки не относятся:
"Большое количество изделий из пластика, производимых каждый год, предназначено для одноразового использования: одноразовые предметы упаковки или продукты, которые обычно всегда выбрасывают в течение одного года. Часто потребители различных видов пластмассовых изделий используют их единожды и затем выбрасывают или заменяют их."
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§ Vit
О бедной ёлке замолвите слово
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8886
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.01.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пластик щас перерабатывается вроде везде. В костанае даже брусчатку делают.
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* Ольга Колоколова
О бедной ёлке замолвите слово
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2396
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 29.01.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о пластике, конечно, принципиальный. Настолько, что за ним совсем скрылась суть того, о чем написал Юджин.Хорошо это или плохо, но живые елки используются. И тысячами выбрасываются. И их на корень обратно не приживишь. Это негабаритный мусор, который потенциально может принести еще материальную пользу и послужить на благо воспитанию. Аеще акция реально спасала город от посленовогоднего елочного коллапса. В этом суть.
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§ maxsaf
О бедной ёлке замолвите слово
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5189
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.01.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Пластик щас перерабатывается вроде везде. В костанае даже брусчатку делают.

Казалось бы, везде говорят что пластик разлагается 500 лет. А брусчатка из него так себе, черепица тоже отстой. Все потому что ультрафиолет разрушает пластик в труху за буквально за несколько лет. Парадокс.
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§ Butch
О бедной ёлке замолвите слово
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.01.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: везде говорят что пластик разлагается 500 лет

Может имелся ввиду распад молекул на составляющие, а не утрата изделием из пластика своих свойств как целостного объекта?
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§ maxsaf
О бедной ёлке замолвите слово
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5189
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.01.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Может имелся ввиду распад молекул на составляющие, а не утрата изделием из пластика своих свойств как целостного объекта?

Скорее всего имеется ввиду захоронение пластика в земле. Поскольку всем известно, что на солнце пластик желтеет, покрывается трещинами и становится хрупким. Рассыпавшийся на куски он продолжает разрушаться. Так вот вопрос в чем, пластик в океане лежит на поверхности вроде, он сможет так 500 лет плавать или океан сам очистится за несколько лет ультрафиолетом?
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§ Butch
О бедной ёлке замолвите слово
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.01.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
он сможет так 500 лет плавать

Это вопрос прямо совсем к специалисту. Быть может морская вода в какой-то мере является ингибитором процесса разрушения под воздействием УФ-лучей. Но вообще, природа такая штука, что безусловно сама сможет избавиться от любого неугодного ей материального объекта. В том числе и пластика. Быть может видели стенд-ап выступления Джорджа Карлина!? Где он сказал примерно следующее - может быть природа не смогла придумать как ей самой получить пластик и придумала нас ;-)
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§ таноми52
Re: О бедной ёлке замолвите слово
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1546
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.01.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
может быть природа не смогла придумать как ей самой получить пластик и придумала нас



Интересно, зачем природе настолько нужен был пластик, что она придумала человека (я так поняла), который плааномерно её уничтожает?
Наверное, природа смогла бы всё нейтрализовать разложить, уничтожить, но на всё нужно время.. А человечество не даёт ей это время. с каждым годом ускоряя загрязнение всего природного. что нас окружает, создавая всё больше новых загрязнителей
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