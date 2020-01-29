Тот самый Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 394

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:33 Цитата: Во всём мире применяется индекс Кейтца – это отношение минимальной зарплаты к средней зарплате. Этот показатель должен достигать 46-50%



Только у них считают медианную, а у нас среднеарифметическую. Халык считал года 2 назад медианную среднюю зарплату для Казахстана, 83000 тенге получилось. Как раз 50% по индексу Кейтца. Так что министр труда может успокоиться.



[Исправлено: Тот самый, 29.01.2020 - 12:36]