Тот самый Re: Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 394

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:28 Цитата: Добринцофф:

Какой земли? Зима на улице,



Снегозадержание возможно. Как раз в наших степных условиях с метелями очень эффективно - на полях сугробы остаются и много воды попадет в землю. Но вроде ещё с 90х его никто не делает.