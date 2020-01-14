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≡ «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37894
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ освободил занимаемую им должность в пятницу, 10 января. Он сообщил «НГ», что уходит по собственному желанию.
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§ maxsaf
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5187
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну можно же культурно и прилично это делать)) Вообще не вижу проблемы.

Про коррупционеров можно сказать например, что у чиновника финансово-материальные интересы не позволяют как следует исполнять непосредственные обязанности. Принцип работы с полной отдачей некоторыми чиновниками воспринимается как работа на результат, до полной отдачи денежных знаков этому чиновнику. Так культурно? ))
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§ abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2892
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//прокуратура выявляет в интернете неуважительные посты, репосты и.т.д. вносят в список неуважительных обращении и сообщает Роскомнадзору. Последние требуют у редакции её удалить, в случае отказа СМИ блокируют//



Вот это может быть) но там работы по выявлению таких постов,бесконечность) поэтому бесполезно все это)
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§ Victor Yang
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12417
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.01.20 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Отношения между частными лицами регулируются на общих основаниях в судебном порядке.

Между частными - да. А как быть если матом обложено правительство или парламент, без личностей?
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1666
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот это может быть) но там работы по выявлению таких постов,бесконечность) поэтому бесполезно все это)


Тут не соглашусь, двадцать первый век на дворе, нежелательный контент автоматически выявляется. Здесь была заметка, если найду ссылку дам.
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§ abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2892
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//нежелательный контент автоматически выявляется//



Маты и прямая насильственная угроза власти может быть,но посты с темами какой Путин нехороший и должен уйти вон в свободном доступе,никто их не блокирует,автоматика не автоматика)
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1666
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Маты и прямая насильственная угроза власти может быть,но посты с темами какой Путин нехороший и должен уйти вон в свободном доступе,никто их не блокирует,автоматика не автоматика)


Есть законодательная база и прописаны механизмы удаления, блокировок, наказания и.т.д. массово не применяют, пока избирательно.
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1666
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А в акимате спрашивать не пробовали?


Зачем? Значит есть что скрывать, ярлыки не вешаю. На мой взгляд в каждой ветке в пропагандистком русле человек работает. Даже если хронологию этой ветки изучить, одно и тоже мусолит, то это не так, то другое не так.
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1666
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.01.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Между частными - да. А как быть если матом обложено правительство или парламент, без личностей?


Ну если без личностей в общем, наверное можно, типа: депутаты козлы, да и был-же недавно факт, когда Б.Гребенщиков спел песню про "Вечерний М", конкретно личность не указывал. Ну и посте за №51 отмечал в этой ветке, когда недавно В.Жириновский раздавал деньги по 1000 рублей и поговаривал холопы, крепостные, отмечают, что вообще никто не обиделся, наоборот хвалили его.
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§ Kairat stayer
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1666
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.01.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Есть законодательная база и прописаны механизмы удаления, блокировок, наказания и.т.д. массово не применяют, пока избирательно.


Цитата:
Victor Yang:
Между частными - да. А как быть если матом обложено правительство или парламент, без личностей?


Так на днях Екатеринбургская полиция привлекла к административной ответственности М.Никитина из-за оскорбительного комментария написанного в мае 2019 года, автор не упоминал в публикации должности и имени (статья 20.1 КоАП РФ - неуважения к органам государственной власти). Вот - этот факт и есть избирательного применения наказания, массово не применяют, тем более комментарий пишут и с других стран и.т.д.

Подробнее здесь: https://zona.media/news/2020/01/28/putin
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