Цитата: Kairat stayer:

Есть законодательная база и прописаны механизмы удаления, блокировок, наказания и.т.д. массово не применяют, пока избирательно.



Цитата: Victor Yang:

Между частными - да. А как быть если матом обложено правительство или парламент, без личностей?



Так на днях Екатеринбургская полиция привлекла к административной ответственности М.Никитина из-за оскорбительного комментария написанного в мае 2019 года, автор не упоминал в публикации должности и имени (статья 20.1 КоАП РФ - неуважения к органам государственной власти). Вот - этот факт и есть избирательного применения наказания, массово не применяют, тем более комментарий пишут и с других стран и.т.д.



Подробнее здесь: https://zona.media/news/2020/01/28/putin