«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Я робот
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Сообщений: 37894
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 11:25
Начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ освободил занимаемую им должность в пятницу, 10 января. Он сообщил «НГ», что уходит по собственному желанию. Читать новость
Ну можно же культурно и прилично это делать)) Вообще не вижу проблемы.
Про коррупционеров можно сказать например, что у чиновника финансово-материальные интересы не позволяют как следует исполнять непосредственные обязанности. Принцип работы с полной отдачей некоторыми чиновниками воспринимается как работа на результат, до полной отдачи денежных знаков этому чиновнику. Так культурно? ))
Цитата-//прокуратура выявляет в интернете неуважительные посты, репосты и.т.д. вносят в список неуважительных обращении и сообщает Роскомнадзору. Последние требуют у редакции её удалить, в случае отказа СМИ блокируют//
Вот это может быть) но там работы по выявлению таких постов,бесконечность) поэтому бесполезно все это)
Зачем? Значит есть что скрывать, ярлыки не вешаю. На мой взгляд в каждой ветке в пропагандистком русле человек работает. Даже если хронологию этой ветки изучить, одно и тоже мусолит, то это не так, то другое не так.
Victor Yang: Между частными - да. А как быть если матом обложено правительство или парламент, без личностей?
Ну если без личностей в общем, наверное можно, типа: депутаты козлы, да и был-же недавно факт, когда Б.Гребенщиков спел песню про "Вечерний М", конкретно личность не указывал. Ну и посте за №51 отмечал в этой ветке, когда недавно В.Жириновский раздавал деньги по 1000 рублей и поговаривал холопы, крепостные, отмечают, что вообще никто не обиделся, наоборот хвалили его.
Kairat stayer: Есть законодательная база и прописаны механизмы удаления, блокировок, наказания и.т.д. массово не применяют, пока избирательно.
Цитата:
Victor Yang: Между частными - да. А как быть если матом обложено правительство или парламент, без личностей?
Так на днях Екатеринбургская полиция привлекла к административной ответственности М.Никитина из-за оскорбительного комментария написанного в мае 2019 года, автор не упоминал в публикации должности и имени (статья 20.1 КоАП РФ - неуважения к органам государственной власти). Вот - этот факт и есть избирательного применения наказания, массово не применяют, тем более комментарий пишут и с других стран и.т.д.
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