Yorik О бедной ёлке замолвите слово #57





(Полноправные пользователи) Сообщений: 859

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:41 Добринцофф, у Вас истерика? Не стоит так волноваться, Вам еще за руль и на Складскую, сердце берегите

Уверен, местные психологи смогут Вам помочь - подозреваю, что у Вас была психологическая травма в детстве, и связано это было с НГ. Может, подарков не было под живой ёлкой, или ещё что? И поэтому Вы, как

Цитата: Добринцофф:

очередной недоумок

(Ваша терминология, ничего личного) - пополнили ряды любителей пластика, чтобы ни вид, ни запах не напоминали о пережитом?

Причём противоречите себе же: якобы радеете за экологию, против вырубки (хотя расписали уже не раз на пальцах и про РФ, и про Германию - что это специальные вырубки) - и тут же отстаиваете пластик во всех его проявлениях. Ещё и попутно лукавите про то, что бумагу делают только из вторсырья Дешёвку типа НЧ, Нар. или 5 эл. - да. А нормальную - только из целлюлозы, поинтересуйтесь у ТП сегодня.

Так что - как говорится, или крестик снимите, или трусы оденьте



Повторюсь в который раз - нечего тут копья ломать, не о чем. Каждый выбирает сам, благо пока выбор есть. Зачем в чём-то убеждать, не пойму, еще и "аргументы" какие-то дикие за уши притягивать, недоумками называть? Мир всем, люди!