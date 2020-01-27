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§ NG.kz
О бедной ёлке замолвите слово
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37894
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 лет существовавшая экологическая акция Нашей Газеты под названием "Прощай, ёлка!", хоть и была ох как нелегка физически и материально в первую очередь для самой редакции, но отлично демонстрировала экологическое воспитание с элементами благотворительности, соревнования, помощи и сплоченности у школьников.
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§ Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6986
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Новогодние ёлочки заготавливаются, как дракон отмечался, на плантациях именно с целью продажи, как новогодних ёлочек.

Если чё то варварский обычай от немцев и пошёл.
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§ Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6986
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Вот Вы туалетную бумагу у себя в магазине продаете? А туалетная бумага- это бывшее дерево. Откажитесь, вытирайте пальцем

Никто туалетную бумагу из деревьев не делает,бичи макулатуру на помойках собирают ,сдают ,вот с неё и делают.
Так что теперь когда в туалет пойдёте хорошо подумайте ,может пальцем даже гигиеничнее будет. :lol:
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§ elektron
О бедной ёлке замолвите слово
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.01.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
сли чё то варварский обычай от немцев и пошёл.

Чего же тут варварского то?
Сегодня там ёлочки (земля под пары), завтра картофель, кукуруза и пр..
Что не продано, пересадят в лесхозах или жилых районах. :lol:
Всё дело в подходе, рациональном и цивилизованном, как и отмечал ранее.
Варварский подход если и есть, то в КЗ остался в гостях. :lol:
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§ Змея Подколодная
О бедной ёлке замолвите слово
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 856
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.01.20 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
,бичи макулатуру на помойках собирают

А макулатура- это не бывшее дерево? Однако.
Цитата:
хорошо подумайте

Так что там со спасением деревьев? Пару га за Вами))) Или может дело в другом? Накрутка на туалетную бумагу 200 % ?))) :lol:
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§ Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6986
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Чего же тут варварского то? Сегодня там ёлочки (земля под пары), завтра картофель, кукуруза и пр..

Дерево он долго растёт,от него пользы много,зверушкам всяким птичкам,да и просто глаз радует,а картошечку с кукурузой каждую осень собирать можно ,вот поэтому и варварский обычай деревья рубить.
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§ Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6986
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Накрутка на туалетную бумагу 200 % ?)))

ну что вы,щас таких подъёмов уже давно нету,челны берём по 72 продаём по 80,за 10% работаем,о народе думаем.
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§ elektron
О бедной ёлке замолвите слово
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.01.20 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Дерево он долго растёт,от него пользы много,зверушкам всяким птичка

Вот именно поэтому я и повторюсь, о рациональном .
использовании ;-)
ПС. У меня лично тоже искусственная, лет 8-мь уже. Но ничего против натуральных не имею. Всё дело в подходе и реализации ещё раз! :lol:

[Исправлено: elektron, 28.01.2020 - 20:11]
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§ Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6986
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот именно поэтому я и повторюсь, о рациональном . использовании

Ну так это же совсем другое дело :-)
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§ Маркс
О бедной ёлке замолвите слово
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 716
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.01.20 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальная, красивая, пушистая искусственная елочка - это довольно дорогое удовольствие. Проще каждый Новый Год за тыщу-другую купить живое деревце и радоваться, что сэкономил деньжат на новогодние продукты. Не каждый сможет выбросить за один раз сумму, которой хватит на несколько лет покупки лесных красавиц. Если бы живые елки стоили дороже искусственных, то и любителей губить деревья значительно бы поубавилось. Они бы вдруг прозрели и увидели неудобства ежегодного приобретения, иголки в подъездах, забитые канализации и послепраздничные елочные кучи на помойках.

Доставать, собирать и наряжать искусственную елочку такая же радостная и праздничная процедура, как и с настоящей елкой. Служит синтетическая елка очень долго, так что если даже выбросить ее один раз в тридцать лет, то особого вреда природе это не нанесет. Тем более, что пластик можно перерабатывать и делать новые елки. Единственное отличие, что нет хвойного запаха, но и живая елка пахнет только в момент занесения ее с мороза в тепло. А кому не хватает запаха купите хвойный дезодорант или поезжайте в лес наслаждаться хвойными букетами. Только елки больше не рубите.
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* Ольга Колоколова
О бедной ёлке замолвите слово
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2395
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 29.01.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А если попробовать бороться с причиной , а не следствием ?
Знаете, Я, я считаю, правильнее будет тратить свои силы на борьбу с имеющим у нас место массовым засиром, массовой коррупцией и всеобъемлющими понтами. Вот поборем - готова буду обсудить, как с новым годом бороться))))
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§ yudjin
О бедной ёлке замолвите слово
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6363
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.01.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для бальзама на душу Добринцова...
Вот такую посадил во дворе... на будущее:


а пока не выросла ставлю УЖЕ 5-ый год эту:
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§ Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6986
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Для бальзама на душу Добринцова... Вот такую посадил во дворе... на будущее:

Аплодирую стоя,но только где гарантия ,что очередной недоумок следуя варварскому обычаю тащить под новый год живое дерево в дом,не срубит её?
Ведь было уже такое,в твоём же дворе и тогда было очень обидно,а когда сотни тысяч в лесу вырубают это нормально,это же не я посадил.
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§ Yorik
О бедной ёлке замолвите слово
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.01.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцофф, у Вас истерика? Не стоит так волноваться, Вам еще за руль и на Складскую, сердце берегите ;-)
Уверен, местные психологи смогут Вам помочь - подозреваю, что у Вас была психологическая травма в детстве, и связано это было с НГ. Может, подарков не было под живой ёлкой, или ещё что? И поэтому Вы, как
Цитата:
Добринцофф:
очередной недоумок

(Ваша терминология, ничего личного) - пополнили ряды любителей пластика, чтобы ни вид, ни запах не напоминали о пережитом? :lol:
Причём противоречите себе же: якобы радеете за экологию, против вырубки (хотя расписали уже не раз на пальцах и про РФ, и про Германию - что это специальные вырубки) - и тут же отстаиваете пластик во всех его проявлениях. Ещё и попутно лукавите про то, что бумагу делают только из вторсырья :-) Дешёвку типа НЧ, Нар. или 5 эл. - да. А нормальную - только из целлюлозы, поинтересуйтесь у ТП сегодня.
Так что - как говорится, или крестик снимите, или трусы оденьте ;-)

Повторюсь в который раз - нечего тут копья ломать, не о чем. Каждый выбирает сам, благо пока выбор есть. Зачем в чём-то убеждать, не пойму, еще и "аргументы" какие-то дикие за уши притягивать, недоумками называть? Мир всем, люди!
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§ Маркс
О бедной ёлке замолвите слово
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 716
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.01.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
(Ваша терминология, ничего личного) - пополнили ряды любителей пластика, чтобы ни вид, ни запах не напоминали о пережитом?

Если внимательно прочитать слова Добринцофф'а, то видно, что недоумком он называет того, кто срубит специально посаженное во дворе дерево, а не всех любителей живых елок. Таких людей, которые под покровом ночи творят такие безобразия, по другому и не назовешь. Поэтому никакой истерики не наблюдается, только нормальные трезвые рассуждения.
Цитата:
Yorik:
Так что - как говорится, или крестик снимите, или трусы оденьте

Ну те кто против пластика здесь выступает, тоже не в бумажных пакетах мусор на помойку выносят, так что обвинять одного Добринцофф'а в неправильном ношении крестика как-то несправедливо.
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§ Маркс
О бедной ёлке замолвите слово
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 716
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.01.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
или трусы оденьте

Трусы нужно надевать. Надеть одежду и одеть Надежду.
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