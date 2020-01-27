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Yorik:
(Ваша терминология, ничего личного) - пополнили ряды любителей пластика, чтобы ни вид, ни запах не напоминали о пережитом?
Если внимательно прочитать слова Добринцофф'а, то видно, что недоумком он называет того, кто срубит специально посаженное во дворе дерево, а не всех любителей живых елок. Таких людей, которые под покровом ночи творят такие безобразия, по другому и не назовешь. Поэтому никакой истерики не наблюдается, только нормальные трезвые рассуждения.
Цитата:
Yorik:
Так что - как говорится, или крестик снимите, или трусы оденьте
Ну те кто против пластика здесь выступает, тоже не в бумажных пакетах мусор на помойку выносят, так что обвинять одного Добринцофф'а в неправильном ношении крестика как-то несправедливо.