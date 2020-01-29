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≡ Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во время бурана в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во время бурана в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37894
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео спасения двоих мужчин, несколько дней распространяемое в социальных сетях и с помощью мессенджеров. Почти сутки понадобились спасателям, чтобы отыскать пострадавших от непогоды, с которыми не было никакой связи.
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§ abaika95
Re: Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2892
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.01.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кота не бросили, молодцы!)
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§ Vit
Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во время бурана в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8884
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.01.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кот стал за сутки родным. Вдруг бы их долго не спасали. Суп пришлось бы мутить кошачий. :-o 8-)
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§ Добринцофф
Re: Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6986
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Люди были направлены туда вместе с новым оборудованием для обработки земли.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37500

Какой земли?Зима на улице,холодно,земля под снегом.
Или они их туда в мае месяце отправили,а вспомнили только сейчас?
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§ сайлау курманов
Re: Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3456
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.01.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кот откуда взялся , кругом безлюдные степи
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§ abaika95
Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во время бурана в Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2892
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вдруг бы их долго не спасали. Суп пришлось бы мутить кошачий.//



Да что там из кота мутить то) на две ложки супа))
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