Добринцофф Re: Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во... #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6986

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:26 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37500 Люди были направлены туда вместе с новым оборудованием для обработки земли.Источник:

Какой земли?Зима на улице,холодно,земля под снегом.

Или они их туда в мае месяце отправили,а вспомнили только сейчас?