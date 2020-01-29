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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


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Сообщений: 460
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.01.20 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я почему-то сразу так и подумал ))

У нас вчера, под сегодняшний мороз, достаточно быстро менялось атмосферное давление. Что вызывало головные боли у людей с повышенной метеочувствительностью. Не исключено что вместе с болями имели место и иные проявления подобного воздействия, как, например, некоторое незначительное помутнение сознания. ;-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5187
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.01.20 - 09:07
Комментарий удален модератором.
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