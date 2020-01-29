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§ NG.kz
«Заправлял «Жигули», а выиграл Prado!» - костанаец Владимир Лещенко
NG.kz

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Сообщений: 37890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.01.20 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Розыгрыш автомобиля Toyota Land Cruiser Prado и 50 000 литров бензина АИ-92 проводился новыми владельцами самой крупной сети автозаправочных станций в Казахстане «КазМунайГаз» - компанией «PetroRetail» в конце 2019 года.
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§ KOS77
Re: «Заправлял «Жигули», а выиграл Prado!» - костанаец Владимир...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 688
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 29.01.20 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои поздравления счастливчику! Отрадно, когда выпадает такая удача простым людям, тем кому это действительно нужно, а не когда "деньги к деньгам".
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