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§ NG.kz
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.01.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматы разъяснили спорные моменты в кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения", касающиеся трансплантации органов. Свое мнение о трансплантации органов высказал профессор Национального научного центра хирургии имени Сызганова Болатбек Баймаханов.
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§ Я
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 28.01.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
время страданий

Думаю, что наступление этого момента каждый должен выбрать сам, а не дядя со списком адресов и сумм. А то Алиэкспресс какой - то получается
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§ Victor Yang
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12417
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.01.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
а не дядя со списком адресов и сумм.

Вы со Змеёй прям повсеместный сговор рисуете с одной стороны, а с другой - не можете понять что если он будет, то все эти презумпции, согласия и законы совсем никакой силы иметь не будут.
Цитата:
Я: Думаю, что наступление этого момента каждый должен выбрать сам

Не может у нас так каждый выбрать. Тем более, обездвиженный человек.

[Исправлено: Victor Yang, 28.01.2020 - 19:18]
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§ Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.01.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вы со Змеёй прям повсеместный сговор рисуете

Две коровы на ферме беседуют:
— Представляешь, люди нас держат, только чтобы доить, а потом убить на мясо.
— Слушай, задолбали эти твои теории заговора!
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§ Я
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 28.01.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не может у нас так каждый выбрать

В животноводстве подобное вынужденным забоем называют.
Только хочется надеяться , что мы ,в большинстве своём, Homo sapiens .
И еще , желаю вам и дальше не видеть глаз "приговоренных"
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§ Козлов я
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.01.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Представляешь, люди нас держат, только чтобы доить, а потом убить на мясо
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§ elektron
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.01.20 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одной этой фразы, по-моему уже достаточно сказано:
//Специалист прокомментировал также разговоры о том, что врачи не будут заинтересованы в том, чтобы потенциальный донор выздоровел и выжил.//
Ну и что, якобы закон, во всём мире так? Да не так.
Медицинские данные пациента в эл. виде доступны определённому кругу лиц, а при желании наверняка и "желающим".
Потом и думай, что несчастный случай был действительно "несчастным" случаем. Когда твои органы внезапно подходят "дяде" из соседней клиники. 8-)

[Исправлено: elektron, 28.01.2020 - 18:34]
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§ elektron
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.01.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особенно страшно за детдомовцев и одиноких :-x

[Исправлено: elektron, 28.01.2020 - 18:36]
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§ elektron
Re: Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.01.20 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Если же родственники заявят, что они против, уже после изъятия органов, то здесь закон будет на стороне врачей.//
Конечно они изымут органы до заявления родственников. Про спасение чьих либо жизней, как то мало верится. Но они просто не имеют на это права, по международному праву. И например, как там оговариваются - во всём мире так делают. То враньё.
В данном случае, должны или поддерживать функции жизнеобеспечения, до решения родственников, или дать спокойно умереть. В ином случае, будут штрафы выше прибыли.
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§ Victor Yang
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12417
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.01.20 - 07:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
животноводстве подобное вынужденным забоем называют. Только хочется надеяться , что мы ,в большинстве своём, Homo sapiens .

У Homo Sapiens это называется эвтаназией. Но сути это не меняет.

[Исправлено: Victor Yang, 29.01.2020 - 07:14]
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§ Victor Yang
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12417
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.01.20 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Медицинские данные пациента в эл. виде доступны определённому кругу лиц, а при желании наверняка и "желающим". Потом и думай, что несчастный случай был действительно "несчастным" случаем. Когда твои органы внезапно подходят "дяде" из соседней клиники

В этом случае хоть тысячу отказов пиши, хоть вообще такая норма не установлена будет - люди без страха и совести и с желанием наживы все равно это сделают.
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