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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1544
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.01.20 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, Добринцофф, считает так.



А ведь фамилия у него, скорее всего, от слова "добро". И его предок, когда давались фамилии, явно имел исключительную черту, увековеченную в ней - доброту:-)
Что с нами делает время! :-(
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12417
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.01.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А ведь фамилия у него, скорее всего, от слова "добро". И его предок, когда давались фамилии, явно имел исключительную черту, увековеченную в ней - доброту Что с нами делает время!

Я думаю это просто ник, а фамилия у него другая.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.01.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

OFF - от английского "выключено" или как нарочитый показатель отсутствия чего либо, например плэй-офф;-)
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.01.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А ведь фамилия у него, скорее всего, от слова "добро". И его предок, когда давались фамилии, явно имел исключительную черту, увековеченную в ней - доброту

У нас в студенческой общаге жил дрыщ по кличке Глыба и Малыш, похожий на Кинг-Конга, который каждое лето работал шерпом в горах, перетаскивая грузы. Если бы в нашей общаге давали фамилии по кличкам, то запутали бы потомков по полной схеме.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1544
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.01.20 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
OFF - от английского "выключено" или как нарочитый показатель отсутствия чего либо,



То есть понимать как "доброOFF" - отсутствует?
Спасибо, вы меня просветили :-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.01.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
То есть понимать как "доброOFF" - отсутствует?

Ну, скорее как "соответствующий функционал, описываемый термином предстоящим слову-окончанию off, отключен". Но и так сгодится ;-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.01.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Добринцофф



:-) :-) :-)

[Исправлено: Козлов я, 28.01.2020 - 20:46]
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 28.01.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мракобесие посредством продуктов научной мысли это прямо апофеоз нахальства и наглости." Butch
Такое заключение ума имел я честь недавно прочитать. А ведь всего лишь речь шла о - следовало ли бы высказать соболезнования хоть кому-нибудь из властьпредержащих (а здесь я удаляю свои слова "всего лишь") семье С.Абдильдина. Покойный (мир его праху) был же одним из оппонентов 01-го при жизни. И был еще Председателем предшественника нынешних двух палат - Верховного Совета. Куча людей должны были официально выразить соболезнования, сказать какие-то слова о месте и роли покойного в жизни и истории страны . И ничего такого не было. Почему так? Молчать это не значит стереть как пыль. Как не умалчивали бы роль и место Кунаева в истории и жизни страны и ее жителей, все знают, даже нынешние школяра, кто он был для страны, так и для всех достойных в памяти народа найдется свое место, свое значение, своя роль.
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 28.01.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
авещаю взвесить меня до и после, и официально задокументировать в википедии, чтобы прекратить распространение этого бреда. Присоединяйтесь

Я присоединюсь. Вдруг буду одним из последних. Несу ли бред, я даже спотыкаясь, но явное да нет, не слышу, и вот присоединяюсь.

[Исправлено: pro100tak, 29.01.2020 - 00:16]
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 29.01.20 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
чтобы прекратить распространение этого бреда

maxsaf: во флуде я не оффтопил раньше. Не буду копытить и ковырять прежние темы. Но я к любым Вашим словам и высказываниям мыслей вслух после нашей пикировки в стихах и обмена мнениями на разных площадках форума НГ отношусь с дальнейшим определенным пиететом и почтением без ответа на различные Ваши воззвания и насчет якобы бреда. И далее, если Вы обратили внимание на мое обращение, заключенное в одном предложении без единой занятой, - прошу Вас впредь следить за метлой.

[Исправлено: pro100tak, 29.01.2020 - 01:06]

[Исправлено: pro100tak, 29.01.2020 - 01:45]
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 29.01.20 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
BUTCH. А Батча и Макса хочу задеть в ответ. Да зацепили вы меня сильно. С чего вдруг были нахальство и наглость, еще и от меня, да и на ровном месте. Учитесь читать еще и между строк. А иначе вынуждаете вы меня грить аж предложениями.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5187
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.01.20 - 06:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Butch, а что это вообще было? :lol:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.01.20 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

Может и шла речь о "выразить...чего-то там кому-то там", но Вы приплели туда "энергетические сгустки", "душу" и её гипотетическую массу в 21 грамм. Любой эзотеризм, начиная от "традиций" заканчивая крайними формами типа "переселения душ", подлежит осмеянию. Сюда же относятся и посмертные панегирики. :lol:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.01.20 - 06:58
Комментарий удален модератором.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5187
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.01.20 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Я почему-то сразу так и подумал ))
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