Серый волк Кронирование: до и после #30





(Только чтение) Сообщений: 11149

Регистрация: 19.08.08 (Только чтение) Отправлено: - 02:24 Цитата: elektron:

Юджину удачи! Только вот спилить дерево работа 5-ти минут, а вырастить новое, десятилетия нужны.

К пожеланию Юджину присоединяюсь, но только я бы привел не десятилетия рики времени на выращивание дерева, а ещё другую реку.

Дерево растёт бесплатно и никаких польз жуликам в чужом городе принести не может.



Спилить же дерево не просто 5 минут - это целая река бабла освоенная на якобы обрезку, потом на спил засохшего пня, потом на корчёвку погибших от обрезки, потом на засыпку ямы, и далее бесконечно освоение реки бабла на саженцах с заведомо нулевой приживаемостью.



Я только одного не понимаю. Понято что этим занимаются маргиналы самого нижайшего уровня деградации.

Их ничем не пронять. Они себя в танке чувтствуют за броней и совести у них нет и никогда ни грамма не существовало.



Но Можно же отследить к кому конкретно попадают дрова от этих деревьев и реально сделать чтоб он передвигаться по городу не мог не загримировавшись.