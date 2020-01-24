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§ NG.kz
Кронирование: до и после
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.20 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обрубки, оставшиеся после нещадного кронирования, не радуют человека, ходящего с фотоаппаратом в руках.
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§ Серый волк
Кронирование: до и после
Серый волк


(Только чтение)
Сообщений: 11149
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.01.20 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Юджину удачи! Только вот спилить дерево работа 5-ти минут, а вырастить новое, десятилетия нужны.

К пожеланию Юджину присоединяюсь, но только я бы привел не десятилетия рики времени на выращивание дерева, а ещё другую реку.
Дерево растёт бесплатно и никаких польз жуликам в чужом городе принести не может.

Спилить же дерево не просто 5 минут - это целая река бабла освоенная на якобы обрезку, потом на спил засохшего пня, потом на корчёвку погибших от обрезки, потом на засыпку ямы, и далее бесконечно освоение реки бабла на саженцах с заведомо нулевой приживаемостью.

Я только одного не понимаю. Понято что этим занимаются маргиналы самого нижайшего уровня деградации.
Их ничем не пронять. Они себя в танке чувтствуют за броней и совести у них нет и никогда ни грамма не существовало.

Но Можно же отследить к кому конкретно попадают дрова от этих деревьев и реально сделать чтоб он передвигаться по городу не мог не загримировавшись.
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