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§ NG.kz
О бедной ёлке замолвите слово
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37889
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 лет существовавшая экологическая акция Нашей Газеты под названием "Прощай, ёлка!", хоть и была ох как нелегка физически и материально в первую очередь для самой редакции, но отлично демонстрировала экологическое воспитание с элементами благотворительности, соревнования, помощи и сплоченности у школьников.
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* Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6982
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Новогодние ёлочки заготавливаются, как дракон отмечался, на плантациях именно с целью продажи, как новогодних ёлочек.

Если чё то варварский обычай от немцев и пошёл.
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* Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6982
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Вот Вы туалетную бумагу у себя в магазине продаете? А туалетная бумага- это бывшее дерево. Откажитесь, вытирайте пальцем

Никто туалетную бумагу из деревьев не делает,бичи макулатуру на помойках собирают ,сдают ,вот с неё и делают.
Так что теперь когда в туалет пойдёте хорошо подумайте ,может пальцем даже гигиеничнее будет. :lol:
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§ elektron
О бедной ёлке замолвите слово
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.01.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
сли чё то варварский обычай от немцев и пошёл.

Чего же тут варварского то?
Сегодня там ёлочки (земля под пары), завтра картофель, кукуруза и пр..
Что не продано, пересадят в лесхозах или жилых районах. :lol:
Всё дело в подходе, рациональном и цивилизованном, как и отмечал ранее.
Варварский подход если и есть, то в КЗ остался в гостях. :lol:
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§ Змея Подколодная
О бедной ёлке замолвите слово
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 856
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.01.20 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
,бичи макулатуру на помойках собирают

А макулатура- это не бывшее дерево? Однако.
Цитата:
хорошо подумайте

Так что там со спасением деревьев? Пару га за Вами))) Или может дело в другом? Накрутка на туалетную бумагу 200 % ?))) :lol:
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* Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6982
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Чего же тут варварского то? Сегодня там ёлочки (земля под пары), завтра картофель, кукуруза и пр..

Дерево он долго растёт,от него пользы много,зверушкам всяким птичкам,да и просто глаз радует,а картошечку с кукурузой каждую осень собирать можно ,вот поэтому и варварский обычай деревья рубить.
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* Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6982
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Накрутка на туалетную бумагу 200 % ?)))

ну что вы,щас таких подъёмов уже давно нету,челны берём по 72 продаём по 80,за 10% работаем,о народе думаем.
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§ elektron
О бедной ёлке замолвите слово
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.01.20 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Дерево он долго растёт,от него пользы много,зверушкам всяким птичка

Вот именно поэтому я и повторюсь, о рациональном .
использовании ;-)
ПС. У меня лично тоже искусственная, лет 8-мь уже. Но ничего против натуральных не имею. Всё дело в подходе и реализации ещё раз! :lol:

[Исправлено: elektron, 28.01.2020 - 20:11]
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* Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6982
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот именно поэтому я и повторюсь, о рациональном . использовании

Ну так это же совсем другое дело :-)
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