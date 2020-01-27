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§ NG.kz
О бедной ёлке замолвите слово
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37889
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 лет существовавшая экологическая акция Нашей Газеты под названием "Прощай, ёлка!", хоть и была ох как нелегка физически и материально в первую очередь для самой редакции, но отлично демонстрировала экологическое воспитание с элементами благотворительности, соревнования, помощи и сплоченности у школьников.
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§ Маркс
О бедной ёлке замолвите слово
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.01.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Я в продаже никогда не видела красивую, пышную сосёнку.

Цитата:
Yorik:
Вносишь в зал торжественно, в смоле слегка испачкаешься, пока самым красивым и пушистым боком поставишь

Цитата:
Yorik:
Свою красавицу после старого НГ увозим на дачу
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* Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6982
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.01.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А для этого надо, чтобы акция жила и не была похерена равнодушием чиновников и несостоятельностью коммунальщиков....

Как это по нашему,самим создать проблему,а потом всё свалить на власть и несостоятельность коммунальщиков.
Возьми договор и почитай внимательно,коммунальщики и не обязаны вывозить ваши деревья-это не бытовой мусор,так что если притащил дерево будь добр найми машину и увези его сам.
А вообще если по хорошему,то на елки надо вводить утиль сбор и на эти деньги утилизировать их после НГ,вот когда елочка будет стоить не 2-3тыс,а минимум 10-15,только тогда вы начнёте думать головой и окажется,что новый год можно справить и без живого дерева у себя в скворечнике ,заодно и на улицах будет заметно чище.
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* Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6982
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.01.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Проводятся, действительно, санитарные, противопожарные и пр. вырубки и вырубленное продаётся нам.

Девушки они такие наивные :lol:
Цитата:
таноми52:
Я в продаже никогда не видела красивую, пышную сосёнку.

Да их полно,посмотрите на ближайшую помойку,10-летние здоровые, красивые деревья валяются.

Цитата:
таноми52:
Человечество должно отказаться от этого ужасного пластика.

Вы можете начать прямо сейчас,выкиньте немедленно клавиатуру и повыдергивайте все провода которые есть у вас в доме,потому что всё это пластик,может быть хоть тогда глупостей на этом форуме станет меньше.
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* Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6982
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.01.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Согласна на все 100 %. В живой елке -дух Нового Года)))

Вот он верх эгоизма,я хочу что бы дома пахло живым деревом и я человек у меня есть топор,а ты просто дерево которое ничего мне не сделает ,поэтому я сильнее.
Я в этом году НГ в лесу встретил,среди настоящих живых сосен,вот это красота и воздух.
Хотите живого попробуйте сами к елкам съездить.
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§ drakon
О бедной ёлке замолвите слово
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18444
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.01.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И потом, некоторые лесхозы специально выращивают ёлки (сосны) именно для НГ

Я вот ещё в прошлом году - показывал. Выращивают у нас,

в питомнике, для НГ, наверное несколько гектаров,
всяких размеров. Наверное через год-два сажали... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 28.01.2020 - 19:02]
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§ Маркс
О бедной ёлке замолвите слово
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.01.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное через год-два сажали...

Капиталисты за деньги посадят и мать родную. Тут хвалиться нечем.
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§ Vit
О бедной ёлке замолвите слово
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8883
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.01.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В каком то американском кино видел как семья у себя во дворе сажала ёлки к нг. Штук 5-7 вроде, разного года посадки. Одну вырубил, взамен весной новую посадил. Неплохая идея). И бесплатно. К примеру, почем у вас в ГДР елка? Дорогая же
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§ Ольга Колоколова
О бедной ёлке замолвите слово
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2394
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 28.01.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я в продаже никогда не видела красивую, пышную сосёнку. Приходилось маскировать какую-то голую её сторону или редкие ветки на стволе
. Мы в "НГ" по елкам большие спецы). За 16 лет проведения акции (или 15 - надо глянуть, не помню уже точно) насмотрелись. Обратите внимания - уже несколько лет (года 4 - однозначно, а может и больше), у нас елки вырубают исключительно для детских учреждений. Штучно. А по статистике, которая абсолютно достоверна, живых новогодних елок выбрасывают все больше. Поэтому мы и захлебнулись. Ну не может маленький коллектив журналистов тысячные объемы полноценно вывозить, заменяя собой всю коммунальную службу.

Ну вот, опять на больное сбилась). Главное же в том, что ВСЕ привезенные елки сегодня - из России. Свято место пусто не бывает. Наши лесхозы с рынка новогоднего выбили, чужие пришли. Зачем?

И в РФ елки тоже вырубаются в качестве рубки ухода. Или на специальных делянках-питомниках, где их растят густо до определенного возраста. А потом того... под корешок. Кстати, оттуда и саженцы при нормальном миропорядке хвойные берут. А в особо грамотных местах выращивают посадочный материал на неудобьях, на которых полноценное и полномерное дерево не растет (вода грунтовая близка или еще что).
Конечно, это правильная картинка. А у нас (и в РК, и в РФ) всегда есть место бардаку и браконьерству. Но ведь и с пластиком этого бардака выше головы. Вспомните только, как остались практически безнаказанными утилизаторы пластиковых медицинских отходов, которые их несколько лет хранили где-то в гараже, а потом в лес выбросили. Но уровень безобразий сравнивать бессмысленно. Надо смотреть, как все складывается при правильном отношении к делу.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 28.01.2020 - 21:06]
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§ Я
О бедной ёлке замолвите слово
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 28.01.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если попробовать бороться с причиной , а не следствием ? Попробовать донести значение елки, украшений и деда, Уверен, что желающих поубавится.
Например
"Интересный факт про новый год и традиции" на pikabu
"Откуда возникла традиция ставить ёлку на Новый год и почему именно ёлка?" на thequestion
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§ Змея Подколодная
О бедной ёлке замолвите слово
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 856
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.01.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот он верх эгоизма,я хочу что бы дома пахло живым деревом

Я просто предпочитаю ель, а не пластик.
Цитата:
у меня есть топор,

Он есть у меня. Но я им не пользуюсь,хотя иногда очень хочется.
Цитата:
ты просто дерево которое ничего мне не сделает ,поэтому я сильнее.

Я покупаю дерево за деньги. Я ничего не нарушаю. Я не рублю дерево топором вне закона. Я просто плачу наличные, за то, что мне его вырастят и привезут. А на вырученные от этой продажи деньги Российский лесхоз посадит еще два дерева. Одно из них я опять куплю на следующий НГ. Вот Вы туалетную бумагу у себя в магазине продаете? А туалетная бумага- это бывшее дерево. Откажитесь, вытирайте пальцем, может спасете не одну лесо-парковую зону.
Цитата:
попробуйте

А я совета не спрашивала, тем паче такого "ценного".
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§ таноми52
Re: О бедной ёлке замолвите слово
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1544
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.01.20 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка может торжествовать: его привычка не указывать авторов цитат обрела последователей!
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§ yudjin
О бедной ёлке замолвите слово
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6362
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.01.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
коммунальщики и не обязаны вывозить ваши деревья-это не бытовой мусор,

та шо ты? а крупногабаритный мусор, которому и относится ёлка?
Читаем нормативы:
Техническое определение крупногабаритного мусора дано в стандарте ГОСТ Р 56195-2014.
... отслужившая новогодняя елка – это крупногабаритный бытовой мусор 5 класса опасности.
Но это в России... в нурсултании видимо по другому?

И кстати, сегодня вечером, выносил мусор.... И о, чудо... на мусорке валялась искусственная. Жалко фотоаппарата с собой не было)
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§ elektron
О бедной ёлке замолвите слово
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.01.20 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эти товарищи, извиняюсь господа ... :lol:
Есть выбор плохо, нет выбора, ещё хуже. Да и проблемы пластика есть.
Греты на вас нет! ;-)
И природу беречь нужно.
Но...
Новогодние ёлочки заготавливаются, как дракон отмечался, на плантациях именно с целью
продажи, как новогодних ёлочек. По многим причинам, это имеет смысл, если задуматься.
И вопрос наверное больше не в том, какая Йолочка у кого стоИт. На вкус и цвет....
А подход, как таковой. Если всё грамотно и обоснованно. То любая ёлочка украсит праздник.
:lol:
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* Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6982
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Но это в России... в нурсултании видимо по другому?

Я так и не понял причём здесь Россия если мы сейчас говорим про Кустанай,но даже там елки-это не ТБО и должны возится за отдельную плату
Цитата:
yudjin:
та шо ты? а крупногабаритный мусор, которому и относится ёлка?

Да не шо,а с чего ты взял,что крупногабаритный мусор как то, крупногабаритные отходы – это твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.: предметы мебели; сантехника; крупная бытовая техника; отходы текущего ремонта; прочие предметы, размеры которых позволяют отнести их к крупногабаритным (велосипеды, коляски и пр.) должны вывозить коммунальщики?В России за выброс такого мусора штрафуют и правильно делают,на почитай
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* Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6982
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Наши лесхозы с рынка новогоднего выбили, чужие пришли. Зачем?

Наверно затем ,что у нас степь , лесов не так много как в России и если бы разрешили лесхозам торговать елками,то под топор попало бы всё что можно продать,мы же не в Германии живём,новое никто сажать не будет а под шумок вырубят последнее.
И вообще почему никого не смущает тот факт, что посадить елку и срубить её через 8-10 лет на продажу -это нормально,а посадить елку в лесхозе,для того что бы в последующем рассадить их в бескрайних степях Казахстана никому в голову не приходит?
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