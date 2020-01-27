Цитата: Я в продаже никогда не видела красивую, пышную сосёнку. Приходилось маскировать какую-то голую её сторону или редкие ветки на стволе . Мы в "НГ" по елкам большие спецы). За 16 лет проведения акции (или 15 - надо глянуть, не помню уже точно) насмотрелись. Обратите внимания - уже несколько лет (года 4 - однозначно, а может и больше), у нас елки вырубают исключительно для детских учреждений. Штучно. А по статистике, которая абсолютно достоверна, живых новогодних елок выбрасывают все больше. Поэтому мы и захлебнулись. Ну не может маленький коллектив журналистов тысячные объемы полноценно вывозить, заменяя собой всю коммунальную службу.



Ну вот, опять на больное сбилась). Главное же в том, что ВСЕ привезенные елки сегодня - из России. Свято место пусто не бывает. Наши лесхозы с рынка новогоднего выбили, чужие пришли. Зачем?



И в РФ елки тоже вырубаются в качестве рубки ухода. Или на специальных делянках-питомниках, где их растят густо до определенного возраста. А потом того... под корешок. Кстати, оттуда и саженцы при нормальном миропорядке хвойные берут. А в особо грамотных местах выращивают посадочный материал на неудобьях, на которых полноценное и полномерное дерево не растет (вода грунтовая близка или еще что).

Конечно, это правильная картинка. А у нас (и в РК, и в РФ) всегда есть место бардаку и браконьерству. Но ведь и с пластиком этого бардака выше головы. Вспомните только, как остались практически безнаказанными утилизаторы пластиковых медицинских отходов, которые их несколько лет хранили где-то в гараже, а потом в лес выбросили. Но уровень безобразий сравнивать бессмысленно. Надо смотреть, как все складывается при правильном отношении к делу.



[Исправлено: Ольга Колоколова, 28.01.2020 - 21:06]