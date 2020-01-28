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§ NG.kz
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37888
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.01.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматы разъяснили спорные моменты в кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения", касающиеся трансплантации органов. Свое мнение о трансплантации органов высказал профессор Национального научного центра хирургии имени Сызганова Болатбек Баймаханов.
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§ Я
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 28.01.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
время страданий

Думаю, что наступление этого момента каждый должен выбрать сам, а не дядя со списком адресов и сумм. А то Алиэкспресс какой - то получается
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§ Victor Yang
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12415
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.01.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
а не дядя со списком адресов и сумм.

Вы со Змеёй прям повсеместный сговор рисуете с одной стороны, а с другой - не можете понять что если он будет, то все эти презумпции, согласия и законы совсем никакой силы иметь не будут.
Цитата:
Я: Думаю, что наступление этого момента каждый должен выбрать сам

Не может у нас так каждый выбрать. Тем более, обездвиженный человек.

[Исправлено: Victor Yang, 28.01.2020 - 19:18]
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§ Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.01.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вы со Змеёй прям повсеместный сговор рисуете

Две коровы на ферме беседуют:
— Представляешь, люди нас держат, только чтобы доить, а потом убить на мясо.
— Слушай, задолбали эти твои теории заговора!
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§ Я
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 28.01.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не может у нас так каждый выбрать

В животноводстве подобное вынужденным забоем называют.
Только хочется надеяться , что мы ,в большинстве своём, Homo sapiens .
И еще , желаю вам и дальше не видеть глаз "приговоренных"
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§ Козлов я
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.01.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Представляешь, люди нас держат, только чтобы доить, а потом убить на мясо
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