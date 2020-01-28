Цитата: Я:

а не дядя со списком адресов и сумм.

Вы со Змеёй прям повсеместный сговор рисуете с одной стороны, а с другой - не можете понять что если он будет, то все эти презумпции, согласия и законы совсем никакой силы иметь не будут.

Цитата: Я: Думаю, что наступление этого момента каждый должен выбрать сам

Не может у нас так каждый выбрать. Тем более, обездвиженный человек.



[Исправлено: Victor Yang, 28.01.2020 - 19:18]