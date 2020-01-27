Цитата: yudjin:

А для этого надо, чтобы акция жила и не была похерена равнодушием чиновников и несостоятельностью коммунальщиков....

Как это по нашему,самим создать проблему,а потом всё свалить на власть и несостоятельность коммунальщиков.

Возьми договор и почитай внимательно,коммунальщики и не обязаны вывозить ваши деревья-это не бытовой мусор,так что если притащил дерево будь добр найми машину и увези его сам.

А вообще если по хорошему,то на елки надо вводить утиль сбор и на эти деньги утилизировать их после НГ,вот когда елочка будет стоить не 2-3тыс,а минимум 10-15,только тогда вы начнёте думать головой и окажется,что новый год можно справить и без живого дерева у себя в скворечнике ,заодно и на улицах будет заметно чище.