Хотя бы здесь хотя бы пару слов. Цитата: Victor Yang:

В стратегии 2030 не было речи

Там много о чем было, что должно было нас затащить в 30. И это даже вообще не задача. Мы там априори должны были быть с рождения. С кем равняться то было? Только с тех пор нас еще и обогнали с десяток примерно.

А если коснуться темы про "родила царица в ночь не то сына, не то...", так здесь слов нет вообще. В том, нормальном мире, где есть убежавшая за Америкой демократия, без созревшего для этого народа, что-то как-то объясняют с вычеркиванием из жизни до или после, или подают в отставку.