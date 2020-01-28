/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 552 из 553«1...550551552553»
§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 28.01.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или делает вид.

Или задание у него такое, посмотреть, послушать. Да только как-то на самом деле не по себе, когда все цивилизованное сообщество стоит на ушах. Кто только не перемывает наши косточки (да только наши ли), когда речь шла о 30 в 2030, а мы в этом пути откатились на свое место, видать, на уравень - дажи ни бубу тада вспаминать чо вы мине вчира гаварили. Хотя что значит откатились. Откуда и куда.
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-aisultan-nazarbayev-statement-about-the-threat/30393103.html
Это все уже читали, доступ туда почему-то есть. Только вот почему там убегают, а дальше Цитата:
maxsaf:
все тихо и спокойно
Профайл

§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12415
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.01.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
когда речь шла о 30 в 2030,

В стратегии 2030 не было речи о попадании в тридцатку. И если почитать ту стратегию - можно понять что многое, действительно, выполнено. Основное там было - нац.безопасность, транспорт, связь.
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если Максу интересно обсуждать наркоманов

Тех, которых за двк осудили - обсуждали аж бегом, аж пыль столбом стояла. Даже остальных заранее в нарики записали. Было дело? )) Наркоман, не наркоман, какая разница. Общается с экстремистами. Тайны им сливает. Все, значит завербованый. Или не значит?
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.01.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Или задание у него такое, посмотреть, послушать//



Ну вы наивные я прям немогу) даже еслиб я был тем кем вы меня считаете,в чем смысл сидеть и слушать,смотреть как обсуждают внука-наркомана?) Или вы всерьез считаете что от ваших обсуждений что-то поменяется?) Он резко наркоманить перестанет?) Или вы своими обсуждениями добьётесь истины) да вот мол может быть он сын а может и дочь)если Максу так интересно мое мнение чувак поехал кукухой от того что долго наркоманил и все его кинули, чем и воспользовались провокаторы в своих целях) вот и все)



Цитата-//ех, которых за двк осудили - обсуждали аж бегом, аж пыль столбом стояла//


Бла бла бла
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.01.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
может быть он сын а может и дочь
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
мое мнение чувак поехал кукухой от того что долго наркоманил

Ну и ладно, пусть и дальше продолжает. Только сразу после суда за связь с двк. Как вам такой вариант?
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или теперь все подряд могут безнаказанно выходить на связь с двк или их главным, любым доступным способом, и жаловаться на жизнь? 8-)
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

За справедливость, без двойных стандартов, и до победного конца? ;-)
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.01.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну и ладно, пусть и дальше продолжает. Только сразу после суда за связь с двк. Как вам такой вариант//




Согласен,если человек повелся на провокаторов и начал вести явно антигосударственную политику ещё и будучи наркотом то место ему в лечебнице для начала потом в суде)


Вообще история с сыном или дочкой показательна в плане инфоатаки)
Есть такая методика в журналистике-большая ложь,чем крупнее наврали тем легче поверить) это социальная психология так работает)


На остальные ваши два коммента-бла бла бла
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На остальные ваши два коммента-бла бла бла

Все с вами ясно, вопросов больше не имею ))
Профайл

§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 28.01.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя бы здесь хотя бы пару слов. Цитата:
Victor Yang:
В стратегии 2030 не было речи

Там много о чем было, что должно было нас затащить в 30. И это даже вообще не задача. Мы там априори должны были быть с рождения. С кем равняться то было? Только с тех пор нас еще и обогнали с десяток примерно.
А если коснуться темы про "родила царица в ночь не то сына, не то...", так здесь слов нет вообще. В том, нормальном мире, где есть убежавшая за Америкой демократия, без созревшего для этого народа, что-то как-то объясняют с вычеркиванием из жизни до или после, или подают в отставку.
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.01.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кошечки-собачки, "нелюди" (или как Вы там изволили окрестить нас?) и "заблудшие души"

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37485&start=45#comment_1



Обижаете меня,Butch! Я Вас не относила к нелюдям! Неужели Вы самоидентифицировались?
Да, "кошечки-собачки"! Что плохого в сострадании?
И те, кто не считает кошечек-собачек достойными жизни, и безосновательно считает, что родители детей-инвалидов спекулируют на их несчастье, действительно, не люди!

[Исправлено: таноми52, 28.01.2020 - 18:24]
Профайл

* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18443
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.01.20 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И те, кто не считает кошечек-собачек достойными жизни,

Да, Добринцофф, считает так. Говорит - покусать могут.
А за ёлочками аж плачет, говорит в лес надо ехать на НГ... :lol: :oops:
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 456
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.01.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да, "кошечки-собачки"! Что плохого в сострадании?

Не достаточно понимаю где Вы увидели утверждение или хотя бы предположение о том что это плохо. :-) Я лишь имею предположение о том что между верой в вещи в духе "загробной жизни" (и иными сомнительными верованиями), и ярко выраженным состраданием имеется взаимосвязь. Не более того.
Цитата:
таноми52:
безосновательно считает, что родители детей-инвалидов спекулируют на их несчастье, действительно, не люди!

Конечно, обвинения в спекуляции это прямо совсем "зашквар". Хотя не исключаю что подобные проявления имеют место быть вообще. Но и сочувствия к этим родителям я не имею
Так что сами решайте насчёт самоидентификации ;-)
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.01.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, Добринцофф, считает так. Говорит - покусать могут. А за ёлочками аж плачет, говорит в лес надо ехать на НГ...



Представила, как все горожане со стариками и детьми рванули на НГ в лес, к сосёнкам... :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 552 из 553«1...550551552553»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 2
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх