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таноми52:
Да, "кошечки-собачки"! Что плохого в сострадании?
Не достаточно понимаю где Вы увидели утверждение или хотя бы предположение о том что это плохо. Я лишь имею предположение о том что между верой в вещи в духе "загробной жизни" (и иными сомнительными верованиями), и ярко выраженным состраданием имеется взаимосвязь. Не более того.
Цитата:
таноми52:
безосновательно считает, что родители детей-инвалидов спекулируют на их несчастье, действительно, не люди!
Конечно, обвинения в спекуляции это прямо совсем "зашквар". Хотя не исключаю что подобные проявления имеют место быть вообще. Но и сочувствия к этим родителям я не имею
Так что сами решайте насчёт самоидентификации