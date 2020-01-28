Поедатель Re: Минфин предлагает все сделки купли-продажи недвижимости в РК... #1





(Пользователи) Сообщений: 5

Регистрация: 26.07.17 (Пользователи) Отправлено: - 15:25 Было уже такое, чтобы только через нотариусов. Помню очереди километровые и стоимость оформления космическая. В 1997 году квартиры в Джетыгаре продавались за 20-30 тысяч тенге, а стоимость оформления была 5000 тенге. Знаю, что нотариусам размножаться запрещено, так как их число в городе кто-то определил и лишние не нужны. Тарифы они тоже сами устанавливают. Смысл их кормить?