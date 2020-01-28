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§ NG.kz
Минфин предлагает все сделки купли-продажи недвижимости в РК проводить через нотариусов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37887
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.01.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство финансов РК предлагает с 2021 года наделить новыми полномочиями нотариусов – они будут оформлять все сделки купли-продажи недвижимости без исключения, а также самостоятельно удерживать подоходный налог.
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§ Поедатель
Re: Минфин предлагает все сделки купли-продажи недвижимости в РК...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 28.01.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было уже такое, чтобы только через нотариусов. Помню очереди километровые и стоимость оформления космическая. В 1997 году квартиры в Джетыгаре продавались за 20-30 тысяч тенге, а стоимость оформления была 5000 тенге. Знаю, что нотариусам размножаться запрещено, так как их число в городе кто-то определил и лишние не нужны. Тарифы они тоже сами устанавливают. Смысл их кормить?
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§ сайлау курманов
Re: Минфин предлагает все сделки купли-продажи недвижимости в РК...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3454
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять ущемляют, то ли за семь тысяч зарегистрироваться без него или тридцать отдай ему.
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