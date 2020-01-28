Цитата: У нас что - один нотариус в городе?

Нет. Я звоню тому нотариусу, к которому уже обращалась. Вас это удивляет?

Цитата: подозрительно частая смертность вызовет вопросы о компетенции, как минимум и у прокуратуры - как максимум.

В реанимации пачками умирают. Кого там может что заинтересовать?