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§ NG.kz
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37887
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.01.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматы разъяснили спорные моменты в кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения", касающиеся трансплантации органов. Свое мнение о трансплантации органов высказал профессор Национального научного центра хирургии имени Сызганова Болатбек Баймаханов.
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§ Vit
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8882
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.01.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ваши органы после смерти не кому не нужны. Нужны органы здорового человека. И потому если в больницу загремел по серьёзному, то увеличивается шанс что на вас будут смотреть не как на больного, а как на донора.
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§ Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.01.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Лечащий врач всегда заинтересован в выздоровлении пациента.

Старый доктор оставил вместо себя сына, недавно окончившего мединститут, и уехал в отпуск. Возвращается, а сын ему заявляет:
- Я тут Павла Моисеевича вылечил. Ты его тридцать лет лечил, а я его - за один месяц!
- Идиот! Я на его почках тебя выучил, машину купил, дачу построил... А ты его... вылечил!!!
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* Victor Yang
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12406
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.01.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Простите, а Вы где живете?

Не надо этого сарказма. Врач, как гражданский служащий, в этом заинтересован - подозрительно частая смертность вызовет вопросы о компетенции, как минимум и у прокуратуры - как максимум.
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* Victor Yang
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12406
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.01.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Дозвониться до вечно занятого нотариуса не могу.

У нас что - один нотариус в городе?
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* Змея Подколодная
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 849
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.01.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас что - один нотариус в городе?

Нет. Я звоню тому нотариусу, к которому уже обращалась. Вас это удивляет?
Цитата:
подозрительно частая смертность вызовет вопросы о компетенции, как минимум и у прокуратуры - как максимум.

В реанимации пачками умирают. Кого там может что заинтересовать?
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§ таноми52
Re: Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1538
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.01.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ваши органы после смерти не кому не нужны.



Смотря какие органы. Например, роговица глаза
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* drakon
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18440
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.01.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Смотря какие органы.

У нас, пишешь в медстраховку - согласие.
Получаешь карточку - согласие и носишь
в бумажнике, со всеми, вместе.
Но мне - отказали, даже роговица
глаза им не нужна. Обидно... :lol: :-o
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§ Я
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 28.01.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
на вас будут смотреть не как на больного, а как на донора.

Ни чего удивительного : на нас давно смотрят , как на средство обогащения. Для того и презумпция согласия- даже спросить разрешения брезгуют
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§ Vit
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8882
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.01.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного мистики))) мир мёртвых неизучен. А если тот кто отдал свое сердце, не обретёт покой в том мире. Будет например блуждать по земле заблудшая душа. :-o
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§ Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.01.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У нас что - один нотариус в городе?

Не надо этого сарказма!
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* Змея Подколодная
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 849
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.01.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Будет например блуждать по земле заблудшая душа

Я об этом тоже подумала сегодня. :-o
Цитата:
мир мёртвых неизучен

и не предвидится наверно.))) Оттуда еще никто не возвращался.
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* Змея Подколодная
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 849
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.01.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для того и презумпция согласия- даже спросить разрешения брезгуют

А зачем? Если на горизонте граждане Израиля с набитыми кошельками маячат.
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