Цитата: Маркс:

А выносишь когда после праздников, весь подъезд иголками засыпешь, они потом по всем квартирам с обувью разносятся

опять стрёмный довод... мне не в лом 3 этажа подмести за собой и за тем парнем.



Цитата: Маркс:

тогда и сантехники тоже радуются продолжению Нового Года.

о, вспомнил, как лет 5 назад сантехники матерясь вытащили в подвале гирлянду из засорившейся трубы... но вот с какой она была ёлки осталось загадкой.



Цитата: Маркс:

А давеча видел как подростки пытались поджечь Новогоднюю елочную кучу возле помойки,

Видимо, руководствуясь этой логикой уничтожают тополя, чтобы пух кто-то не поджёг... а может заняться воспитанием и культур-мультур повышать?