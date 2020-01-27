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§ NG.kz
О бедной ёлке замолвите слово
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37884
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 лет существовавшая экологическая акция Нашей Газеты под названием "Прощай, ёлка!", хоть и была ох как нелегка физически и материально в первую очередь для самой редакции, но отлично демонстрировала экологическое воспитание с элементами благотворительности, соревнования, помощи и сплоченности у школьников.
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§ yudjin
О бедной ёлке замолвите слово
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6358
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.01.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А выносишь когда после праздников, весь подъезд иголками засыпешь, они потом по всем квартирам с обувью разносятся

опять стрёмный довод... мне не в лом 3 этажа подмести за собой и за тем парнем.

Цитата:
Маркс:
тогда и сантехники тоже радуются продолжению Нового Года.

о, вспомнил, как лет 5 назад сантехники матерясь вытащили в подвале гирлянду из засорившейся трубы... но вот с какой она была ёлки осталось загадкой.

Цитата:
Маркс:
А давеча видел как подростки пытались поджечь Новогоднюю елочную кучу возле помойки,

Видимо, руководствуясь этой логикой уничтожают тополя, чтобы пух кто-то не поджёг... а может заняться воспитанием и культур-мультур повышать?
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§ Yorik
О бедной ёлке замолвите слово
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 858
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 28.01.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А выносишь когда после праздников, весь подъезд иголками засыпешь, они потом по всем квартирам с обувью разносятся

Маркс, сожалею, не всем так везет как нам и нашим соседям - все за собой сразу же всё подметают.
Вот она, истинная причина Вашей затаённой злобы на живые ёлочки? :-)
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