pro100tak Флуд и оффтопик (часть 4) #8266





(Полноправные пользователи) Сообщений: 443

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:10 Цитата: maxsaf:

Или делает вид.

Или задание у него такое, посмотреть, послушать. Да только как-то на самом деле не по себе, когда все цивилизованное сообщество стоит на ушах. Кто только не перемывает наши косточки (да только наши ли), когда речь шла о 30 в 2030, а мы в этом пути откатились на свое место, видать, на уравень - дажи ни бубу тада вспаминать чо вы мине вчира гаварили. Хотя что значит откатились. Откуда и куда.

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-aisultan-nazarbayev-statement-about-the-threat/30393103.html

Это все уже читали, доступ туда почему-то есть. Только вот почему там убегают, а дальше Цитата: maxsaf:

все тихо и спокойно