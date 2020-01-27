Цитата: Натуральной елке место не на помойке,а в лесу. Ну... тут есть одно но. Буквально пару месяцев назад общались мы со специалистом из лесхоза. Так вот, он объяснил, откуда новогодние сосенки раньше брались. Всякий лесоучасток ведет так называемую чистку леса. Прореживает древесную поросль, потому что это возможность соблюсти оптимальный интервал между деревьями. Идать быстрее расти остальным, убрав слабые и лишние. Это регулярно вызывает возмущение непосвященных, но всегда делалось, делается и будет делаться. Так вот сосенки вырубленные и шли на продажу. Сейчас их вырубают также, но идут они в топку. А раньше давали дополнительный экономический эффект какой-то.

И тут я согласны с Юджином - на нынче считающийся непопулярным и неэкологичным взгляд, живые елки куда безвреднее для окружающей среды, чем пластик. И, если они, конечно, не рубятся в заповеднике (а они там никогда не рубились для продажи), а потом еще не выбрасываются в мусор, а идут в дело, это лучше и здоровее.

Но общественное мнение сейчас придерживается другой точки зрения. Внучка моя тоже буквально вынудила родителей купить искусственную елку, чтобы потом не выбрасывать. Но ей тогда было пять). А мы с вами вроде постарше.



По сабжу - проект очень жаль. Не теряем надежды возобновить. Вариантов несколько: 1. И самый, на мой вгляд, лучший. он же самый маловероятный. В акимате найдется чиновник, понимающий, какое хорошее и важное дело загубили. И тут варианты есть.

Например, разыграть для НПО грант по вывозу елок. Мы все организуем, освещаем. Деньги гранта идут только на оплату волонтеров на погрузке и машин. Дети счастливы, помойки свободны от негабарита. Воспитательный эффект не потерян.

Вариант номер два - объявить сбор средств на организацию ежегодной операции по спасению новогодних елок. Мне нравится меньше, потому что лучше бы люди детям больным помогали. А государство, которое невменяемые деньги тратит на создание впечатления о том, что наша действительность прекрасна, потратит немного на реальное дело. Как-то так.

Юджин, спасибо, что заметил проблему и написал о ней.