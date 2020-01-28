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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 28.01.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или делает вид.

Или задание у него такое, посмотреть, послушать. Да только как-то на самом деле не по себе, когда все цивилизованное сообщество стоит на ушах. Кто только не перемывает наши косточки (да только наши ли), когда речь шла о 30 в 2030, а мы в этом пути откатились на свое место, видать, на уравень - дажи ни бубу тада вспаминать чо вы мине вчира гаварили. Хотя что значит откатились. Откуда и куда.
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-aisultan-nazarbayev-statement-about-the-threat/30393103.html
Это все уже читали, доступ туда почему-то есть. Только вот почему там убегают, а дальше Цитата:
maxsaf:
все тихо и спокойно
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12393
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.01.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
когда речь шла о 30 в 2030,

В стратегии 2030 не было речи о попадании в тридцатку. И если почитать ту стратегию - можно понять что многое, действительно, выполнено. Основное там было - нац.безопасность, транспорт, связь.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если Максу интересно обсуждать наркоманов

Тех, которых за двк осудили - обсуждали аж бегом, аж пыль столбом стояла. Даже остальных заранее в нарики записали. Было дело? )) Наркоман, не наркоман, какая разница. Общается с экстремистами. Тайны им сливает. Все, значит завербованый. Или не значит?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.01.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Или задание у него такое, посмотреть, послушать//



Ну вы наивные я прям немогу) даже еслиб я был тем кем вы меня считаете,в чем смысл сидеть и слушать,смотреть как обсуждают внука-наркомана?) Или вы всерьез считаете что от ваших обсуждений что-то поменяется?) Он резко наркоманить перестанет?) Или вы своими обсуждениями добьётесь истины) да вот мол может быть он сын а может и дочь)если Максу так интересно мое мнение чувак поехал кукухой от того что долго наркоманил и все его кинули, чем и воспользовались провокаторы в своих целях) вот и все)



Цитата-//ех, которых за двк осудили - обсуждали аж бегом, аж пыль столбом стояла//


Бла бла бла
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.01.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
может быть он сын а может и дочь
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
мое мнение чувак поехал кукухой от того что долго наркоманил

Ну и ладно, пусть и дальше продолжает. Только сразу после суда за связь с двк. Как вам такой вариант?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или теперь все подряд могут безнаказанно выходить на связь с двк или их главным, любым доступным способом, и жаловаться на жизнь? 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

За справедливость, без двойных стандартов, и до победного конца? ;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.01.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну и ладно, пусть и дальше продолжает. Только сразу после суда за связь с двк. Как вам такой вариант//




Согласен,если человек повелся на провокаторов и начал вести явно антигосударственную политику ещё и будучи наркотом то место ему в лечебнице для начала потом в суде)


Вообще история с сыном или дочкой показательна в плане инфоатаки)
Есть такая методика в журналистике-большая ложь,чем крупнее наврали тем легче поверить) это социальная психология так работает)


На остальные ваши два коммента-бла бла бла
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.01.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На остальные ваши два коммента-бла бла бла

Все с вами ясно, вопросов больше не имею ))
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