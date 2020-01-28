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§ NG.kz
Костанайцы застряли в пробке в Есиле из-за аварии на железнодорожном переезде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37884
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.01.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столкнулись локомотив и фура, сообщает нам на редакционный вотсап наш пользователь Андрей. Сообщение дополнено новым видео.
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§ Vit
Re: Костанайцы застряли в пробке в Есиле из-за аварии на...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8878
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.01.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россиянин вляпался. Татарин. Самое удивительное на этом переезде поезд раз в сутки ходит. Это как в лотерею выиграть миллион.
Вот ещё в инете ходят "смешные" фотки. Талапкер. Не наш, это перед астаной.
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§ Vit
Re: Костанайцы застряли в пробке в Есиле из-за аварии на...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8878
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.01.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканская трасса. Столица. В беларуссии уже б повешали виновных. Нехватает нормальной техники чистить.
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§ KOS77
Re: Костанайцы застряли в пробке в Есиле из-за аварии на...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 28.01.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
В беларуссии уже б повешали виновных. Нехватает нормальной техники чистить.

Поцриоты Вам сейчас ответят, что в Белоруссии никогда так не заметёт.
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§ Маркс
Костанайцы застряли в пробке в Есиле из-за аварии на железнодорожном переезде
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.01.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Нехватает нормальной техники чистить.

Зато скульптур всяких много, батыры, сайгаки стеклянные, кони крылатые. Снег растает, а красота останется.
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