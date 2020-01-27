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§ NG.kz
«Ситуация на дорогах непростая. Прошу мобилизоваться» - Архимед Мухамбетов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37884
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 27 января, глава региона дал поручения акимам городов и районов в связи с закрытием автомобильного движения на дорогах, проходящих по территории Костанайской области. Отдельно был упомянут Аркалык.
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§ Vit
Re: «Ситуация на дорогах непростая. Прошу мобилизоваться» -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8878
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.01.20 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
115 единиц специализированной техники

Большенство негодная для современных реалий. Нужны КДМ-ки для трасс. Ваши Грейдеры, мтз, старые уралы. Они же не справляются. Их только на посёлки отправлять. Сколько они за день могут почистить? 10 км потолок.
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§ abaika95
Re: «Ситуация на дорогах непростая. Прошу мобилизоваться» -...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ваши Грейдеры, мтз, старые уралы.//



КамАЗы и Беларусы прут с совками,друг за другом) чистят,но не успевают) бои с природой ведутся с переменным успехом)
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§ KOS77
Re: «Ситуация на дорогах непростая. Прошу мобилизоваться» -...
KOS77


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Сообщений: 687
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 28.01.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно ездил в Россию, от Костаная до Кайрака (с утра) всю дорогу была позёмка переходящая местами в приличный буран. В России лишь сильный ветер, но дорожная техника всё равно курсировала по трассе, контролируя порядок на дорожном полотне. На обратном пути (вечером) до границы все также курсировала дорожная техника, ближе к Троицку немного мело, но дорога была чистая. Проехав границу, естественно увидел не чищенную казахстанскую трассу. Неподалеку от "Кайрака" на обочине стоял шнекоротор УРАЛ, что меня очень удивило, т.к. не ожидал, что в такое позднее время у нас чистят трассу. Но удивление было напрасным, т.к. на протяжении всего пути до Костаная, не было и следа от работы дорожной техники, и кстати скорость движения после пересечения границы снизилась до 60-70 км/ч.
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