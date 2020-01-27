KOS77 Re: «Ситуация на дорогах непростая. Прошу мобилизоваться» -... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 687

Регистрация: 14.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:11 Недавно ездил в Россию, от Костаная до Кайрака (с утра) всю дорогу была позёмка переходящая местами в приличный буран. В России лишь сильный ветер, но дорожная техника всё равно курсировала по трассе, контролируя порядок на дорожном полотне. На обратном пути (вечером) до границы все также курсировала дорожная техника, ближе к Троицку немного мело, но дорога была чистая. Проехав границу, естественно увидел не чищенную казахстанскую трассу. Неподалеку от "Кайрака" на обочине стоял шнекоротор УРАЛ, что меня очень удивило, т.к. не ожидал, что в такое позднее время у нас чистят трассу. Но удивление было напрасным, т.к. на протяжении всего пути до Костаная, не было и следа от работы дорожной техники, и кстати скорость движения после пересечения границы снизилась до 60-70 км/ч.