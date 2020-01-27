/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37884
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.20 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Временно зарегистрированные в Казахстане автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, получат специальные желтые госномера с цифрой 18. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.
Читать новость

§ Vit
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8878
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.01.20 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А крутые серии 7777 будут в продаже?))
Профайл

§ abaika95
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все правильно! Клин клином

Все понимают что они хитрят,купили в Армении по дешёвке и продают тут в три дорого) вот они и будут бучу поднимать) перекупщики)

Ну а для тех кто купил для себя не должно быть никаких проблем,катайся дальше)
Профайл

§ андрей 117
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 27.01.20 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А крутые серии 7777 будут в продаже?))

да без проблем.хоть 8888 :-) утром деньги,вечером.....
Профайл

§ Boxing
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 27.01.20 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А те кто не захочет временно регестрировать? Что с ними будет? По этому поводу почему-то молчат
Профайл

§ drakon
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18438
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.01.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А крутые серии 7777 будут в продаже?))

Можно сдеоать просто - "ПОНАЕХАВШИЕ",а то ещё
среди них будут - крутые... :lol: :-o
Профайл

§ Мишаня
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 28.01.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Цифра 18

Это в казахской математике такие цифры есть? Впереди планеты всей!
Профайл

§ Мишаня
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 28.01.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Все понимают что они хитрят,купили в Армении по дешёвке и продают тут в три дорого) вот они и будут бучу поднимать) перекупщики)

Арменя является равноправным членом Таможенного союза. Хитри, не хитри - все сделано законно. Таможенной очистке эти авто не подлежат. А кто-то ещё и позаработает. А государство видит это, и тоже хочет кусочек сухарика отгрызть
Профайл

§ Universer
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 28.01.20 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Арменя является равноправным членом Таможенного союза. Хитри, не хитри - все сделано законно. Таможенной очистке эти авто не подлежат. А кто-то ещё и позаработает. А государство видит это, и тоже хочет кусочек сухарика отгрызть

Еще как подлежат, потому как были ввезены в Армению в льготный период, разницу доплатить придется. Ну или на запчасти.
Профайл

§ Поедатель
Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 28.01.20 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полноправный член союза получил отсрочку для введения пошлин ЕАЭС и пользуясь этим ввёз на территорию РА автомобилей больше, чем количество граждан самой Армении, прекрасно понимая, что ввозят для перепродажи на всю территорию ЕАЭС, что запрещено условиями отсрочки.
Профайл

§ abaika95
Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2890
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.01.20 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Хитри, не хитри - все сделано законно//




Очень законно не исполнять законов своего государства а вместо этого собираться на сходы,топать ножками и просить чтоб им все простили) наверно жертв ещё из себя строят)
Профайл

§ Я
Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 28.01.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все эти плюшки за счёт законопослушных налогоплательщиков.
Может лучше отпраздновать что - либо ?
Профайл

§ Yorik
Re: Специальные номера получат временно зарегистрированные авто...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 858
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 28.01.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Таможенной очистке эти авто не подлежат

Вот из-за таких "нечитателей", еще и "забугорных" - волна и поднимается. Писать/озвучивать свои домыслы, не удосужившись изучить предмет - зачем?
Профайл

§ Маркс
Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Вот из-за таких "нечитателей", еще и "забугорных" - волна и поднимается. Писать/озвучивать свои домыслы, не удосужившись изучить предмет - зачем?

"Диванный народ вообще без малого гениален. Он и в футбол лучше бразильцев играет, и в законодательстве лучше адвокатов разбирается, и точно знает, где тут честный человек, а где — жулик и вор, который только и ждет, чтобы твою трудовую копейку себе в карман нечестным путем заграбастать.

Диванные теоретики способны выиграть мировой чемпионат в любом виде спорта, вывести страну из кризиса, найти лекарство от СПИДа, рака и насморка, посадить яблони на Луне и помидоры на Марсе. Оно точно знают, как тут все устроено, кто за что отвечает, кто кому чего и за сколько продал и какой откат с этого получил, они могут построить «мерседес» по цене «жигулей», собрать в гараже компьютер не хуже «эппловского», накормить всех голодающих в Африке или весьма аргументировано объяснить, почему кормить их никак не следует.

Жаль только, что это всего лишь теории.

Кстати, они лучше всех могут объяснить, почему на практике ничего не получается. Потому что все куплено, везде евреи, масоны и гомосексуалисты, воду выпили, газ украли, темной ночью качают нефть, а также всемирный заговор, теневое правительство и у социальных лифтов какой-то гад все тросы оборвал.

В общем, нет смысла рыпаться. А может быть, и не было его никогда.

Но вот придет наше время…"

(с)Сергей Мусанифф. Цивилизация страуса.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 195
Пользователей: 1
Всего: 196

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх